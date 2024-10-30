國民黨立院黨團拜會雲林 縣府提財劃法3訴求
立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘 、副書記長王鴻薇、立委張嘉郡、許宇甄及丁學忠今天與雲林縣政府召開座談，縣長張麗善提出41案請求黨團協助，特別針對統籌分配款分配不公，背離「調劑地方財政盈虛」功能，提出3大訴求，以期符合地方政策推行需求。
張麗善所提請求中央修正財政劃分法3大訴求，希望地方直轄市與縣市同一分配公式（目前六都61.76%，非六都24%），不論直轄與否，縣市應有相同分配公式，以縮小城鄉差距，並維稅制公平。
其次雲林農地多、農業產值多， 石化產業繳稅多，應將農地（面積、人口、產值）及家戶可支配所得逆指標納入重要指標(加重權數）設算。第3訴求則是中央應於國土計畫法中專款補助以協助農民產、製、儲、銷，應有農業科技設施的建置。
張麗善表示，希望黨團能協助提高縣市政府分配比例，將農業及家戶可支配所得逆指標納入分配重要指標，以合理分配中央與地方自主財源，促進城鄉均衡發展。
傅崐萁表示，財劃法的修法是落實地方自治的重中之重，是推動建設的關鍵，也可讓中央不用耗費人力，審查22個縣市的地方經費補助申請案。精省前中央地方財源60%比40%，精省後地方減少15%，只剩25%，地方只有25%如何能落實憲法保障的地方自治呢？所以只要把中央從地方拿走的15%還給地方，地方自主財源就能更充沛，享有自治權。財劃法目前在立院是特急件，將優先密集進行審議，盡可能在這會期能通過。
傅崐萁說，針對雲林提出的41案，其中關於69年以前的農水路更新計畫、虎尾產業園區、雲林肉品市場整建工程等幾個較大的議題，黨團會先協商，加速雲林推動。
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