台南原「兵工配件廠」招商卡關？ 文化局：再調整規畫

台南原「兵工配件廠」位在市中心精華地段，緊鄰百年台南公園，大面積2公頃多土地長期閒置，僅舊日軍官舍群有修復做為321藝術聚落，但文博會後又不開放；市府原採設定地上權方式辦理招商，但本月開綜合評選會議時僅有1家廠商投標，結果也不如預期，活化卡關。多名議員要求積極推廣與招商；文化局說，還須調整規畫，會盡快公布下次辦理廠商評選時間。

市長黃偉哲表示，原「兵工配件廠」能和321巷藝術聚落、台南公園甚至是台南車站前、後站，相連成一個藝文廊帶，未來也希望能賦予台南多一點藝文氣息，而非僅是一座商業設施。

市議員陳怡珍指出，原「兵工配件廠」鄰近321巷藝術聚落，是市中心最後一個可以規畫的大面積閒置土地，值得廠商投資與開發，但本月召開綜合評選會議時，卻僅有1家廠商投標，會後結果也不如預期，台南市長期缺乏藝文展覽空間，要求文化局積極推廣與招商。

市議員沈震東則認為，該區域鄰近大、小北門城的城垣，根據資料早年曾有墳場，就怕原「兵工配件廠」屆時招商開挖會碰到白骨及遺址，不僅會讓工程延宕，也恐造成投資人為之卻步，要求文化局事先做好相關調研，避免影響藝文特區整體規畫及發展。

市議員許至椿也說，台南公園、321巷藝術聚落周邊現況機車停車空間已不足，倘若未來忠義路打通貫穿公園北路，加上原「兵工配件廠」又要作為藝文使用的話，應納入立體停車場，補足停車空間。

文化局指出，321巷藝術聚落未來整體走向，將以複合式藝文聚落規畫，預計明年底全區完工，而相較於321巷藝術聚落的古蹟，兵配廠閒置土地主要是希望能建立一個現代化場域，滿足藝術與文化空間的需求，旅宿或甚至是電影業，成為複合式的建物型態。