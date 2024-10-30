斜紋夜蛾大軍入侵社區 雲林縣府研擬除蟲計畫
國民黨雲林縣議員賴淑娞昨天晚間接獲民眾陳情，斜紋夜蛾大軍入侵斗六市保庄里某一社區，雲林縣相關單位今天會勘，初判為社區鄰田惹禍，將要求田主盡快翻耕，避免蟲災擴大。
賴淑娞今天在議會總質詢時表示，昨天晚間接到斗六一個社區居民陳情，斜紋夜蛾大舉入侵社區，居民苦不堪言，要求雲林縣農業處、環保局和動植物防疫所協助住戶解決蟲蟲危機。
雲林縣環保局副局長黃富義說，社區鄰田先前種田菁，而田菁是斜紋夜蛾喜愛的食物之一，現階段田菁已耕鋤，斜紋夜蛾的生存環境改變，斜紋夜蛾大軍往社區爬。
雲林縣農業處將研擬除蟲計劃，也將通知田主翻耕，以免蟲災擴大。
社區住戶、鄰長鍾蘭芳說，社區的圍牆、盆栽及地面都可以看到斜紋夜蛾在爬行，社區內的植物被啃食，蟲災從23日開始，至今天已一週。
鍾蘭芳表示，一週以來，居民從早掃到晚，蟲屍掃不完，也使用除蟲劑、撒石灰、辣椒粉和樟腦油等方法除蟲，但方法用盡全無效，尤其上午10時至12時量多到嚇人，密密麻麻的令人頭皮發麻。
住戶劉先生指出，他所種植的紅心地瓜葉一夜被蟲吃光光，另有一住戶所種的川七也被啃，連梗都不剩。
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