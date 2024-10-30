Shay14蒸汽火車頭成普芬比利博物館明星 澳洲志工團赴阿里山朝聖

Shay14號蒸汽火車頭1972年在台退役後，送至澳洲普芬比利森林鐵路博物館展示，受到當地志工妥善照顧，更是博物館內深受喜愛的火車明星。Shay14故鄉阿里山在澳洲鐵道志工團心中充滿魅力，志工團10月28日組團參訪，是自2018年以來第4次造訪阿里山。

林鐵及文資處介紹，退役的Shay14在1972年送給澳洲普芬比利鐵道，受到當地志工妥善保護，除了定期整理維護外觀，更是博物館內火車明星；林鐵及文資處代表團去年訪問澳洲遺產鐵道，澳洲窄軌鐵道雜誌、普芬比利遺產遺產保護協會刊物還介紹雙方交流故事。

林鐵及文資處表示，阿里山林鐵在澳洲知名度顯著提升，7月通車時澳洲鐵道志工團到場交流，製作影片分享在網路平台，讓阿里山林鐵在澳洲遺產鐵道圈提升知名度，本周志工團再度到阿里山參訪，全線搭乘林鐵列車，展開7天文化交流之旅，深入探索林業場域和步道。

澳洲鐵道志工團近日訪台的22位成員來自普芬比利鐵道、瓦爾哈拉金礦鐵道及之字形鐵道等遺產保護機構，其中更包括1973年曾搭乘阿里山林鐵全線的資深鐵道迷。不僅全線搭乘列車，還深入探索林業場域和特富野古道，參訪阿里山林業村、車庫園區、修理工廠等。