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Shay14蒸汽火車頭成普芬比利博物館明星 澳洲志工團赴阿里山朝聖

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
Shay14蒸汽火車頭退役後送給澳洲普芬比利森林鐵路博物館展示，受到當地志工妥善保護，是博物館內深受喜愛的火車明星。圖／林鐵及文資處提供
Shay14蒸汽火車頭退役後送給澳洲普芬比利森林鐵路博物館展示，受到當地志工妥善保護，是博物館內深受喜愛的火車明星。圖／林鐵及文資處提供

Shay14號蒸汽火車頭1972年在台退役後，送至澳洲普芬比利森林鐵路博物館展示，受到當地志工妥善照顧，更是博物館內深受喜愛的火車明星。Shay14故鄉阿里山在澳洲鐵道志工團心中充滿魅力，志工團10月28日組團參訪，是自2018年以來第4次造訪阿里山。

林鐵及文資處介紹，退役的Shay14在1972年送給澳洲普芬比利鐵道，受到當地志工妥善保護，除了定期整理維護外觀，更是博物館內火車明星；林鐵及文資處代表團去年訪問澳洲遺產鐵道，澳洲窄軌鐵道雜誌、普芬比利遺產遺產保護協會刊物還介紹雙方交流故事。

林鐵及文資處表示，阿里山林鐵在澳洲知名度顯著提升，7月通車時澳洲鐵道志工團到場交流，製作影片分享在網路平台，讓阿里山林鐵在澳洲遺產鐵道圈提升知名度，本周志工團再度到阿里山參訪，全線搭乘林鐵列車，展開7天文化交流之旅，深入探索林業場域和步道。

澳洲鐵道志工團近日訪台的22位成員來自普芬比利鐵道、瓦爾哈拉金礦鐵道及之字形鐵道等遺產保護機構，其中更包括1973年曾搭乘阿里山林鐵全線的資深鐵道迷。不僅全線搭乘列車，還深入探索林業場域和特富野古道，參訪阿里山林業村、車庫園區、修理工廠等。

澳洲鐵道志工充滿熱忱與活力，來自老師、教授、作家、作曲家、書店老闆以及社區居民等各行各業，一起完成火車清潔、檢修、駕駛等工作。有志工分享，親眼看到Shay14曾奔馳的鐵道及沿線生態，還有Shay21、25、31蒸機等，更是實踐澳洲鐵道志工夥伴心中大願。

澳洲鐵道志工團近日組團參訪阿里山林鐵，團員認為每次搭乘都有全新體驗。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團近日組團參訪阿里山林鐵，團員認為每次搭乘都有全新體驗。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團近日組團參訪阿里山林鐵，認識林鐵運作機械設備。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團近日組團參訪阿里山林鐵，認識林鐵運作機械設備。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團近日組團參訪阿里山林鐵，認識林鐵運作機械設備。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團近日組團參訪阿里山林鐵，認識林鐵運作機械設備。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團成員Ross是資深鐵道愛好者，1973年曾搭乘阿里山鐵路，對之字形路線印象非常深刻。圖／林鐵及文資處提供
澳洲鐵道志工團成員Ross是資深鐵道愛好者，1973年曾搭乘阿里山鐵路，對之字形路線印象非常深刻。圖／林鐵及文資處提供

澳洲 鐵道迷 阿里山

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