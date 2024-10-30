快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

中央增風雨預測數據 嘉義市長黃敏惠：地方可依據精準考量

中央社／ 嘉義市30日電
嘉義市長黃敏惠（中）表示，颱風假的主要考量是人民的安全。聯合報系記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）表示，颱風假的主要考量是人民的安全。聯合報系記者李宗祐／攝影

颱風康芮來襲，是否放颱風假成為民眾關注重點，中央將於晚間9時多一次風雨預測數據；嘉義市長黃敏惠表示，颱風假影響層面大，如此讓地方有所依據做精準考量。

颱風康芮來襲，行政院長卓榮泰29日前往中央氣象署了解颱風影響。媒體報導，氣象署長程家平表示，過去會在宣布停班課前一天的晚間7時與縣市首長召開會議，經卓榮泰建議後，這次颱風將於晚間9時增開會議並提供最新訊息。

黃敏惠今天接受聯訪表示，縣市是否放颱風假影響層面大，需要更精準的數據資料做判斷；縣市首長做決定前需要的思考面向很多，因此，中央才會依據過去的經驗，在晚上9時再提供最新數據，讓地方有所依據做精準的考量。

被問到是否與鄰近縣市區域一起放颱風假，黃敏惠指出，主要的依據還是依整體數據，而市府主要考量只有一個「是不是安全」，人民的安全才是最重要考量，因此在做決定時，許多相關配套都會列入，當然區域考量也是其中一項，但最後仍會做仔細整體考量。

黃敏惠表示，中央決定晚上9時再多一次的風雨數據資料，可以讓地方更清楚了解風雨情況，因此，大家不用急，至少在晚上10時可以做最後的決定。

對於是否放颱風假，黃敏惠籲請市民以嘉義市政府的官網、嘉義市政府官方line帳號以及「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書（Facebook）的公告消息為準。

嘉義 颱風假 黃敏惠

延伸閱讀

康芮颱風來襲...商人節大會在嘉義周五如期舉行 韓國瑜參加

卓榮泰談電價 努力穩定民生

嘉市民生國中視障生陳采稼獲總統教育獎 黃敏惠：生命教育故事

嘉義縣焚化廠爭議…議會12月4日擬抗議 黃敏惠盼勿對立

相關新聞

Shay14蒸汽火車頭成普芬比利博物館明星 澳洲志工團赴阿里山朝聖

Shay14號蒸汽火車頭1972年在台退役後，送至澳洲普芬比利森林鐵路博物館展示，受到當地志工妥善照顧，更是博物館內深受...

颱風來襲 嘉縣調度移抽水機排空滯洪池嚴陣以待

中央氣象署今天表示，康芮颱風可能在台東附近登陸，路徑持續西修且有愈來愈往南情形，嘉義縣府已調度移動式抽水機、排空滯洪池、...

中央增風雨預測數據 嘉義市長黃敏惠：地方可依據精準考量

颱風康芮來襲，是否放颱風假成為民眾關注重點，中央將於晚間9時多一次風雨預測數據；嘉義市長黃敏惠表示，颱風假影響層面大，如...

了解台江400年變化來這裡 用海與陸的記憶說傳奇

今年是台南400年，台江國家公園管理處策畫「台江傳奇－台南400．海與陸的記憶」特展，今開展，透過古地圖及插畫，引領進入...

康芮颱風來襲何時宣布放不放颱風假？翁章梁說話了

康芮颱風今早8點轉為強颱，是否放颱風假備受關注，行政院長卓榮泰昨希望加一波風雨資料晚上9點發布。嘉義縣長翁章梁說，將與鄰...

總統教育獎不是頒獎就算了 南市追蹤關懷給資源

為持續關懷總統教育獎獲獎學生，台南市教育局2年前啟動「總統教育獎獲獎學生追蹤訪視計畫」，今年邁向第3年，由國中小校長組成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。