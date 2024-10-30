澳洲鐵道志工團4度訪阿里山林鐵 沉浸蒸汽火車故鄉

台灣1972年將1台Shay14號蒸汽火車頭，贈送澳洲普芬比利森林鐵路博物館展示，成了「火車明星」，澳洲鐵道志工就這樣深深被阿里山林鐵吸引，近年已4度組團來台參訪。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，澳洲鐵道志工自2018年來已4度組團到台灣參訪阿里山林業鐵路；28日訪台的22名成員來自普芬比利鐵道、瓦爾哈拉金礦鐵道及之字形鐵道等遺產保護機構，其中1人更是曾在1973年搭乘阿里山林鐵全線的資深鐵道迷。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，澳洲鐵道迷想一窺阿里山林鐵的因由，都因看過1972年台灣贈給澳洲普芬比利森林鐵路博物館Shay14號蒸汽火車頭；今年7月阿里山林鐵全線通車後，澳洲鐵道團也親臨交流並製作影片，分享於網路平台，讓阿里山林鐵在澳洲遺產鐵道圈備受關注。

周恆凱說，此次澳洲鐵道迷行程不同於以往，停留時間由3天延長為1週，不僅全線搭乘列車，還深入探索林業場域及步道，包括參訪阿里山林業村、車庫園區及修理工廠等，阿里山特富野步道更成為團員們熱切期待之地。

周恆凱引述澳洲鐵道志工的話，能夠親眼看到Shay14曾經奔馳的鐵道、沿線森林生態、人文藝術，以及Shay21、25、31蒸汽機關車頭，圓了他們的心願；更透過不同場域細緻解說，進一步了解林鐵維護細節與文化資產活化工作。