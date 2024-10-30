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了解台江400年變化來這裡 用海與陸的記憶說傳奇
今年是台南400年，台江國家公園管理處策畫「台江傳奇－台南400．海與陸的記憶」特展，今開展，透過古地圖及插畫，引領進入並了解400年來台江內海及周邊地區的變化；還有互動體驗遊戲，很適合親子一起來體驗。
台江國家公園管理處致力於自然保育，也藉由多元的解說教育方式，讓民眾親近國家公園，近年持續藉由多元的主題特展，希望藉由寓教於樂、深入淺出的方式，傳達國家公園維護自然保育及歷史文化理念。
台南市今年建城400年，台江處配合台南400主題系列，也推出特展，內容以台江處近年推動的「戲說台江」解說志工戲劇說演為藍本，從荷蘭人進入台江展開以商貿為基礎的統治開始，依序介紹鄭氏、清領、日治等時期台江內海及周邊地區的重大變化，藉由古地圖搭配人物插畫，引導民眾認識史蹟、產業與文化地景背後的由來與變化。
展區設計「古地圖大富翁」和「台江NO.1」等互動體驗遊戲，很適合親子來玩，藉此深入認識荷蘭人曾經在台江內海的探勘軌跡，以及台江內海變化而帶動的聚落、產業與政治經濟影響。
「台江傳奇－台南400．海與陸的記憶」特展從10月30日起至2025年3月30日止，於台江處遊客中心2F特展室展出，歡迎民眾前來參觀體驗一趟歷史縮時之旅，認識台江在台灣歷史洪流中的關鍵角色與故事。相關訊息請至台江國家公園網站（網址http：//www.tjnp.gov.tw）查詢，也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息。
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