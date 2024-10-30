康芮颱風來襲何時宣布放不放颱風假？翁章梁說話了

康芮颱風今早8點轉為強颱，是否放颱風假備受關注，行政院長卓榮泰昨希望加一波風雨資料晚上9點發布。嘉義縣長翁章梁說，將與鄰近縣市協調宣布時間，若晚上8點風力雨量預測達標，將參考7點風雨資料盡早宣布，目前尚未決定宣布停班課時間。

縣長翁章梁說，將與鄰近高雄、台南、嘉義市協調決定宣布時間，希望能將宣布時間提早，若風力、雨量達標，盡量在晚上8點宣布停班課資訊，但現在還沒有確定宣布時間；如果晚上8點就要宣布，就沒辦法參考晚上9點風雨資料，會改參考晚上7點風雨資料。

雲林科技大學團隊在整備會議指出，康芮颱風早上8點轉為強烈颱風，明、後天需嚴防山區強降雨，10月29日至11月1日山區總降雨量200至400毫米，平地100至200毫米，主要降雨集中在10月31日、11月1日，平均風力4至5級、陣風6至7級，沿海地區最大陣風超過10級。