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總統教育獎不是頒獎就算了 南市追蹤關懷給資源
為持續關懷總統教育獎獲獎學生，台南市教育局2年前啟動「總統教育獎獲獎學生追蹤訪視計畫」，今年邁向第3年，由國中小校長組成的暖心關懷小組，本月前往6所高中職學校，追蹤訪視7名學生，透過深度關懷與支持，陪伴這些充滿潛力的學生邁向更加光明的未來。
教育局表示，總統教育獎在鼓勵學生展現積極向上的人性，如江姓學生積極克服經濟困難，勇敢追求對跆拳道的熱愛；楊姓學生在課業與體育方面表現卓越；方姓學生雖面臨先天性身體障礙，仍積極展現出色語文能力；而賴姓學生肩負照顧祖父母責任，同時努力成為體育國手，屢創佳績。
黃姓學生努力透過藝文與社會互動，展現不凡才藝；生活困頓的蒙姓學生自律自發，始終將資源留給更需要的人；全盲的蘇姓學生展現多才多藝，在體育及文藝方面皆有不俗表現，期待透過這些生命故事，傳遞正向力量，激勵更多學生面對困境，勇敢追夢。
教育局鄭新輝局長表示，教育局已建置獲獎學生資料庫，藉由追蹤關懷，提供學生所需協助，未來也會持續成注入資源，定期關心獲獎學生的學習及生活狀況。
今年訪視的7名曾獲得總統教育獎的學生，目前都就讀高中職，暖心關懷小組透過面對面交流，深入學校及家庭生活，並貼心準備了文具禮品包，表達溫暖關懷。在訪視過程中，視學生需求媒合適當的資源，協助他們在成長道路上所遇到的挑戰，持續提供陪伴至高中職畢業。希望透過支持學生成長的具體作為，打造正向學習風氣，讓學生的奮發向上能感染更多同儕與社會。
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