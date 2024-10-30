康芮颱風逼近 南市府側溝清淤45公噸、加強路樹修剪

康芮颱風來勢洶洶、腳步逼近，台南市政府今啟動防颱整備，其中，環保局為防範強降雨衍生積水問題，迄今已完成12.8公里側溝清淤，清除淤泥達45公噸；工務局則加強修剪健康路三段、中華西路等重點路段路樹，同時派員至重點地點部署待命搶險。

根據中央氣象署預報，由於東北季風及康芮颱風外圍環流影響，今起至本周五台南市各區恐有陣雨及大雨，市長黃偉哲也呼籲民眾留意颱風動態，並預先做好防颱措施，市府團隊已提高戒備、加強防颱整備。

水利局指出，為因應颱風可能帶來的豪大雨，已全面動員落實防汛整備，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等，其中165條公告區域排水渠道巡查正常；海尾寮排水治理等8處在建工程無防汛缺口及阻礙水流情形；八掌溪左岸防汛缺口已完成封堵；1859座水門功能可正常起閉；60座滯洪池進行預洩降作業，可增加蓄洪空間合計約1100萬噸。

水利局進一步說明，區域排水已清淤500公里、雨水下水道已疏濬120公里，總清淤量約11.7萬立方公尺；在抽水站、抽水機整備方面，轄內64座抽水站及495台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區。