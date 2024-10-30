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勇闖西班牙 前國會女助理徒步800公里圓「朝聖之路」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
曾是同事的台南市議員沈家鳳也頒發紀念狀獻上祝福。記者謝進盛／攝影
曾是同事的台南市議員沈家鳳也頒發紀念狀獻上祝福。記者謝進盛／攝影

家住台南新營的鄭以蘋，單槍匹馬勇闖西班牙「朝聖之路」，今年9月從法國與西班牙的交界處庇里牛斯山背負10公斤行李徒步行走，歷經33天，完成800公里「自虐」旅程。

鄭以蘋熱愛戶外運動、音樂，也是在地著名歌手，更曾任台南市長黃偉哲擔任立委時佳里區服務處助理7年，近年熱衷攀登百岳，平時藉由跑步練體力，去年無意間發現一段西班牙朝聖之路（Camino de Santiago），影片，半年前又看到年輕女性YouTuber走朝聖之路的精采故事，激發自己想挑戰決心，雖然不諳西、法語，英文也很破，還是決定今年9月中旬獨自飛往法國。

鄭以蘋搭機至從法國，出發穿越庇里牛斯山走到西班牙，路程800公里，她回憶，第一天飛抵法國巴黎戴高樂機場後，得到朝聖者辦公室索取「朝聖護照」卻迷了路，當下很緊張，一度還想打包行李回家，幸運之神眷顧，正巧遇到來自台灣的女生協助解圍。

鄭以蘋背著10公斤背包沿著朝聖之路出發，800公里在經常頂著約10度低溫在庇里牛斯山區，還不時飄雨冷到令人忍不住打哆嗦，經常邊走邊發抖猶如「自虐」行程。

但壯闊山區翠綠大景洗滌身心靈，來自世界各國旅伴過程中相互打氣，撐過到最後就這樣走到聖地牙哥終點，抵達瞬間自己感動不能自己，彷彿自己身心靈昇華呈現不同對話，開心狂呼自己竟辦到了。

新營區公所昨邀鄭以蘋這段旅程，區長翁振祥代表市長黃偉哲頒贈紀念匾額及錦旗給鄭以蘋，恭喜她完成800公里西班牙朝聖之旅。與鄭以蘋曾是同事的市議員沈家鳳也到場祝賀。

「放棄很簡單，堅持卻可以擁有更多」，鄭以蘋說，自己在語言不通竟然完成這不可能任務，真的是這趟旅程最大意義。

鄭以蘋也感慨說西班牙真的是觀光大國；從公廁設施完全無臭，使用後強力吸氣將馬桶吸得乾乾淨淨，確保每位使用者都有乾淨體驗，這一點真的很加分，雖是小細節，卻很貼切，台灣一天到晚拚觀光，但有些基本設施反未到位，真的值得台灣學習。

家住台南新營的鄭以蘋，單槍匹馬徒步勇闖西班牙800公里「朝聖之路」，出示相關證明。記者謝進盛／攝影
家住台南新營的鄭以蘋，單槍匹馬徒步勇闖西班牙800公里「朝聖之路」，出示相關證明。記者謝進盛／攝影
新營區長翁振祥（左）代表市長黃偉哲頒發「挑戰自我」匾額給鄭以蘋。記者謝進盛／攝影
新營區長翁振祥（左）代表市長黃偉哲頒發「挑戰自我」匾額給鄭以蘋。記者謝進盛／攝影
鄭以蘋分享在庇里牛斯山區徒步點滴。圖／鄭以蘋提供
鄭以蘋分享在庇里牛斯山區徒步點滴。圖／鄭以蘋提供
鄭以蘋開心秀出完成800公里「朝聖之路」徒步旅途。圖／鄭以蘋提供
鄭以蘋開心秀出完成800公里「朝聖之路」徒步旅途。圖／鄭以蘋提供

法國 西班牙

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