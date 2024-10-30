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影／數萬「行軍蟲」攻陷斗六社區 蟲群毒不死、除不盡居民叫苦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除不盡，相當可怕。圖／居民提供
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除不盡，相當可怕。圖／居民提供

雲林縣斗六市綠大地社區近日遭大批俗稱「行軍蟲」的斜紋夜盜蟲人侵，社區綠化植栽、蔬菜一夕間全被吃光，入侵屋內小孩嚇得不敢在家，居民用盡石灰粉、辣椒粉除蟲都無效，向議員賴淑娞陳情，今早會同環保等單會勘，經查是社區鄰田惹禍，將要求田主設法處理。

位於斗六市建興路的綠大地社區，從上周三起陸續出現蟲隻入侵，居民原不以為意，沒想到蟲數快速增加，尤其前幾天地震更出現數十萬隻蟲侵入社區，嚇得社區不少人落慌而逃，婦女和小孩進家門，更是心驚膽戰，牆角廁所到處是蟲，嚴重影響生活。

當地鄰長鍾蘭芳說，蟲蟲從本月23日起開始入侵，大家用消蟲劑、石灰粉、甚至用辣椒粉等各種網路查得到的方法都用盡了，都沒辦法根除，每天一早出門，門口通道到處是蟲，門前栽種的花草被啃食殆盡，實在太可怕。

居民說，前幾天連續地震，成千上萬的蟲聚集逃至社區圍牆邊，讓人看了毛骨悚然，大家嚇得驚叫，蟲除不盡，愈生愈多，起碼有幾十萬隻，他們種在空地的地瓜葉、川七蔬菜，一夜全被吃光，太嚇人了。

因蟲愈生愈多，居民多天飽受蟲害，苦不堪言，昨天向議員賴淑娞陳情，今早在議會提出緊急質詢，並會同環保局、動植物防疫所趕往勘查，發現蟲來自緊鄰社區的農田，是俗稱稱「行軍蟲」的斜紋夜盜蟲。

由於颱風將至，居民擔心另一波蟲蟲會再成群入侵，希望有關單位及早設法助除蟲。環保副局長黃富義說，該田先前種植綠肥田菁，目前田菁已犁除但枝葉仍留在田裡，最容易長夜盜蟲，因蟲的繁殖力相當強，將聯繫農業處研擬除蟲對策，也將通知田主翻土處理，以免蟲災擴大。

雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除不盡，相當可怕，居民向議員陳會同縣府踏勘。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除不盡，相當可怕，居民向議員陳會同縣府踏勘。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除不盡，相當可怕。圖／居民提供
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除不盡，相當可怕。圖／居民提供
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除蟲方法用盡就是除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，除蟲方法用盡就是除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，植栽蔬菜都被吃光，蟲除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，植栽蔬菜都被吃光，蟲除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，用辣椒粉也愈吃愈肥，蟲除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，用辣椒粉也愈吃愈肥，蟲除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，經是一牆之隔的農田惹禍。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，經是一牆之隔的農田惹禍。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，植栽蔬菜都被吃光，蟲除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六綠大地社區遭萬蟲入侵，牆角住家到處是蟲，植栽蔬菜都被吃光，蟲除不盡，相當可怕。記者蔡維斌／攝影

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