颱風康芮撲台 張麗善延後西班牙考察行程
雲林縣長張麗善原訂明天深夜搭機飛往西班牙，參加國際智慧城市組織全球高峰會，因康芮颱風極可能侵襲台灣，張麗善今天表示，以防災為重，出國行程將適當調整。
氣象署表示，颱風康芮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康芮移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。
張麗善說，原訂11月1日至8日到西班牙考察行程，現以防災為重，出國行程將適當調整。
因應康芮颱風逼近，將挾帶強風及較豐沛雨量，雲林縣災害應變中心預計今天晚間7點二級開設。
雲林縣水利處已完成382台移動式抽水機預檢作業，依照各公所提報的地點及易淹水地區，視狀況進行相關預佈作業，預佈共191處，以提升各區域排洪調節能力。
此外，針對抽水站設備進行試運轉，在滯洪池、前池等防洪設施進行預抽，並配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，將閘門外的淤泥清除，並將抽水站滯洪池、前池、排水渠道水位控制至低水位，以增加洪峰準備時間。
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