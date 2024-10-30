快訊

以色列、烏克蘭與中國 賀錦麗與川普外交旋律有何異同

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

颱風康芮撲台 張麗善延後西班牙考察行程

中央社／ 雲林縣30日電

雲林縣長張麗善原訂明天深夜搭機飛往西班牙，參加國際智慧城市組織全球高峰會，因康芮颱風極可能侵襲台灣，張麗善今天表示，以防災為重，出國行程將適當調整。

氣象署表示，颱風康芮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康芮移動速度快，最快今天深夜全台都有可能納陸警範圍。

張麗善說，原訂11月1日至8日到西班牙考察行程，現以防災為重，出國行程將適當調整。

因應康芮颱風逼近，將挾帶強風及較豐沛雨量，雲林縣災害應變中心預計今天晚間7點二級開設。

雲林縣水利處已完成382台移動式抽水機預檢作業，依照各公所提報的地點及易淹水地區，視狀況進行相關預佈作業，預佈共191處，以提升各區域排洪調節能力。

此外，針對抽水站設備進行試運轉，在滯洪池、前池等防洪設施進行預抽，並配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，將閘門外的淤泥清除，並將抽水站滯洪池、前池、排水渠道水位控制至低水位，以增加洪峰準備時間。

康芮颱風 張麗善 行程

延伸閱讀

雲林三崙派出所老舊不堪使用 海清宮大力支持整建今動土

致詞PK！張麗善：不能延宕致詞+1 盧秀燕示範省話女王

張麗善參訪台南林百貨 與黃偉哲交流古蹟營運經驗

盧秀燕籲碳費分給地方 張麗善：至少留5成以上

相關新聞

影／數萬「行軍蟲」攻陷斗六社區 蟲群毒不死、除不盡居民叫苦

雲林縣斗六市綠大地社區近日遭大批俗稱「行軍蟲」的斜紋夜盜蟲人侵，社區綠化植栽、蔬菜一夕間全被吃光，入侵屋內小孩嚇得不敢在...

總統教育獎不是頒獎就算了 南市追蹤關懷給資源

為持續關懷總統教育獎獲獎學生，台南市教育局2年前啟動「總統教育獎獲獎學生追蹤訪視計畫」，今年邁向第3年，由國中小校長組成...

康芮颱風逼近 南市府側溝清淤45公噸、加強路樹修剪

康芮颱風來勢洶洶、腳步逼近，台南市政府今啟動防颱整備，其中，環保局為防範強降雨衍生積水問題，迄今已完成12.8公里側溝清...

勇闖西班牙 前國會女助理徒步800公里圓「朝聖之路」

家住台南新營的鄭以蘋，單槍匹馬勇闖西班牙「朝聖之路」，今年9月從法國與西班牙的交界處庇里牛斯山背負10公斤行李徒步行走，...

「妙手金筆」全國硬筆書法大賽 第1名獎金5千並送鋼筆

為提倡硬筆字書寫，提升藝術風尚與弘揚中華文字之美，台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，分成國小二至四年級，...

康芮颱風逼近 巷仔Niau、台灣設計展暫避躲颱風

罕見11月颱康芮颱風腳步逼近，中央氣象署預估全台各地將籠罩在暴風圈內，其中，台南近期正盛大舉辦2024台灣設計展、「巷仔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。