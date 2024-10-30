快訊

以色列、烏克蘭與中國 賀錦麗與川普外交旋律有何異同

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

「妙手金筆」全國硬筆書法大賽 第1名獎金5千並送鋼筆

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，分成國小二至四年級，國小五、六年級，國、高中學生及社會組四組競技。 圖／台灣硬筆書法協會提供
台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，分成國小二至四年級，國小五、六年級，國、高中學生及社會組四組競技。 圖／台灣硬筆書法協會提供

為提倡硬筆字書寫，提升藝術風尚與弘揚中華文字之美，台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，分成國小二至四年級，國小五、六年級，國、高中學生及社會組四組，各組第1名獎金5000元，名牌鋼筆一支、獎盃及獎狀，初賽即日起接受送件報名。

台灣硬筆書法協會理事長許旗成說，硬筆書法相對於軟筆書法主要為毛筆，脫胎於傳統書法藝術，書寫工具有鋼筆、中性筆、原子筆和鉛筆等硬筆，因筆頭質地堅硬有別於毛筆軟質筆頭，所寫出的字稱為「硬筆字」，而其具有藝術形式所展現者稱為「硬筆書法」，較多以鋼筆、原子筆為書寫工具。

許旗成表示，協會舉辦「2025年妙手金筆 全國硬筆書法大賽」，推動人人能寫一手有溫度的好字、並促進學習書法風氣，以增加社會人文教育、豐富大眾精神生活。比賽分成初賽及決賽。初賽各組取前40名入圍決賽，入圍名單於明1月25日公布於｢台灣硬筆書法協會｣臉書 ，明年02月09日於長榮大學進行決賽。

初賽即日起至明年1月17日接受送件及報名，有意參加者請於報名送件截止日，明年01月17日前送達70908台南市中西區民權路三段426號，台灣硬筆書法協會收。報名連結網址 https://forms.gle/xBm6VBxhhJxXVRi991。 報名費200元。

台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，各組決賽第一名獎品為名牌鋼筆一支。 圖／台灣硬筆書法協會提供
台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，各組決賽第一名獎品為名牌鋼筆一支。 圖／台灣硬筆書法協會提供

原子筆 長榮大學

延伸閱讀

朝聖東京文具專賣店之「銀座伊東屋總店」！ 請認明巨大紅色迴紋針和鋼筆標誌

嘉大校友書法個展 筆墨家5書法字體創作萬字堆疊嘉大校訓

中職／台灣大賽又坐冷板凳 詹子賢可走陳文杰轉隊重生之路

中職／統一獅11年奪1冠 缺少一點底蘊的強隊

相關新聞

影／數萬「行軍蟲」攻陷斗六社區 蟲群毒不死、除不盡居民叫苦

雲林縣斗六市綠大地社區近日遭大批俗稱「行軍蟲」的斜紋夜盜蟲人侵，社區綠化植栽、蔬菜一夕間全被吃光，入侵屋內小孩嚇得不敢在...

總統教育獎不是頒獎就算了 南市追蹤關懷給資源

為持續關懷總統教育獎獲獎學生，台南市教育局2年前啟動「總統教育獎獲獎學生追蹤訪視計畫」，今年邁向第3年，由國中小校長組成...

康芮颱風逼近 南市府側溝清淤45公噸、加強路樹修剪

康芮颱風來勢洶洶、腳步逼近，台南市政府今啟動防颱整備，其中，環保局為防範強降雨衍生積水問題，迄今已完成12.8公里側溝清...

勇闖西班牙 前國會女助理徒步800公里圓「朝聖之路」

家住台南新營的鄭以蘋，單槍匹馬勇闖西班牙「朝聖之路」，今年9月從法國與西班牙的交界處庇里牛斯山背負10公斤行李徒步行走，...

「妙手金筆」全國硬筆書法大賽 第1名獎金5千並送鋼筆

為提倡硬筆字書寫，提升藝術風尚與弘揚中華文字之美，台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，分成國小二至四年級，...

康芮颱風逼近 巷仔Niau、台灣設計展暫避躲颱風

罕見11月颱康芮颱風腳步逼近，中央氣象署預估全台各地將籠罩在暴風圈內，其中，台南近期正盛大舉辦2024台灣設計展、「巷仔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。