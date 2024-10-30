「妙手金筆」全國硬筆書法大賽 第1名獎金5千並送鋼筆

為提倡硬筆字書寫，提升藝術風尚與弘揚中華文字之美，台灣硬筆書法協會舉辦「妙手金筆」全國硬筆書法大賽，分成國小二至四年級，國小五、六年級，國、高中學生及社會組四組，各組第1名獎金5000元，名牌鋼筆一支、獎盃及獎狀，初賽即日起接受送件報名。

台灣硬筆書法協會理事長許旗成說，硬筆書法相對於軟筆書法主要為毛筆，脫胎於傳統書法藝術，書寫工具有鋼筆、中性筆、原子筆和鉛筆等硬筆，因筆頭質地堅硬有別於毛筆軟質筆頭，所寫出的字稱為「硬筆字」，而其具有藝術形式所展現者稱為「硬筆書法」，較多以鋼筆、原子筆為書寫工具。

許旗成表示，協會舉辦「2025年妙手金筆 全國硬筆書法大賽」，推動人人能寫一手有溫度的好字、並促進學習書法風氣，以增加社會人文教育、豐富大眾精神生活。比賽分成初賽及決賽。初賽各組取前40名入圍決賽，入圍名單於明1月25日公布於｢台灣硬筆書法協會｣臉書 ，明年02月09日於長榮大學進行決賽。