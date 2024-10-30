康芮颱風逼近 巷仔Niau、台灣設計展暫避躲颱風

罕見11月颱康芮颱風腳步逼近，中央氣象署預估全台各地將籠罩在暴風圈內，其中，台南近期正盛大舉辦2024台灣設計展、「巷仔Niau踅台南」等活動，今也紛紛展開防颱工作，文化局表示，明後天若停班停課，設計展也會配合暫停，相關市集活動則會評估延期或暫停。另外，本周五紙風車劇團「雨馬」演出也公告取消。

文化局指出，台灣設計展包含南美館2館、西市場2大主展區以及各衛星展區等，今已啟動相關防災工作，包含戶外作品及裝置皆陸續進場、加固強化與預先斷電，大型帆布輸出與旗幟則提前收整，市集活動將評估延期或暫停。

此外，受到市民朋友熱烈回響的「巷仔Niau踅台南」集章活動，因各園區進入防颱工作階段，活動提前在今天劃下句點，在各園區駐點的「巷仔Niau」大型戶外裝置也陸續收整「躲颱風」，避免發生意外。

文化局也強調，台南各古蹟景點、文化與文創園區等歷建數量眾多，目前除加派人力進行災前巡查工作外，也汲取先前凱米及山陀兒颱風經驗，依照古蹟與老樹等專業技術與倫理原則處理，並與相關單位保持橫向聯繫暢通，降低災害發生機率，確保民眾生命財產安全為第一優先。