台江國家公園冬季特定遊程來了 賞鳥、美食盡在這裡

台江國家公園的「魚見嬌客—台江冬日饗食宴」來了！只有冬天才有的這項活動，是台江處與生態友善棲地漁民、在地培訓台江帶路人和鳥會跨域合作的遊程，共推出3場次，讓想參加的民眾可以跟著鳥類專家一起尋找黑面琵鷺的蹤跡，想參加民眾報名要快。

台江國家公園管理處表示，冬季限定遊程「魚見嬌客—台江冬日饗食宴」，將由賞鳥專家與在地人帶領遊客，探索台江地區成為黑面琵鷺等度冬候鳥棲息地的原因，聆聽台江帶路人分享與鳥類相愛相恨的塭仔故事，體會這片沿海土地百年來生態與產業共存的默契。還有品嘗在地海鮮料理，吃飽喝足後，搭乘潟湖遊船聆聽專業生態導覽，用一天的時間來感受七股的美好。3場次時間分別為12月7日、2025年1月11日、2月22日。