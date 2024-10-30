嘉義市啟動垃圾費隨袋徵收評估 市民接到民調電話熱議

嘉市新建焚化廠明年動工，家戶垃圾費隨水費徵收，最近環保局委託民調公司進行垃圾費隨袋徵收電話民調，引起市民熱議垃圾費是否調整改為隨袋徵收？議員說，應優先落實垃圾分類減量；環保局長李佳禾說，目前委託民調評估，並未決定改為垃圾費隨袋徵收。

嘉市家戶垃圾費隨水費徵收，每戶32元，隨袋徵收是隨垃圾量徵收方式，用專用垃圾袋為計量工具，計算應繳垃圾費金額方法，垃圾袋越大，裝的垃圾量越多，所繳垃圾費越多，是較公平合理收費方法。

台灣垃圾產出量逐年增加，綠色和平組織呼籲應強化垃圾源頭減量政策。台北、新北市相繼實施垃圾費隨袋徵收，垃圾源頭減量效益顯著，多數縣市卻推不動，主因是改變民眾長達數十年習慣觀念不容易，推行卡關。

環保局委託進行垃圾費隨袋徵收電話民調，詢問市民是否贊成？何處買垃圾袋方便？是否比現行隨水費徵收公平等題目，有市民說，維持現狀，雲嘉南生活圈沒有縣市垃圾費隨袋徵收，不願增加購買垃圾袋負擔；也有市民認為，垃圾費隨袋徵收有助垃圾減量、公平。

議員鄭光宏說，垃圾費隨袋徵收是垃圾減量政策工具之一，也是最後手段，當前應先落實做好垃圾分類減量、廚餘回收、破袋檢查，是否調整改為垃圾費隨袋徵收，宜多方面評估。議員王浩也表示，垃圾費隨袋徵收增加市民負擔，政策調整要多評估、多傾聽民意。