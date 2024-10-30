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嘉義市啟動垃圾費隨袋徵收評估 市民接到民調電話熱議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市家戶垃圾費隨水費徵收，最近環保局委託民調公司進行垃圾費隨袋徵收電話民調，引起市民熱議垃圾費是否調整改為隨袋徵收。圖／嘉市環保局提供
嘉市家戶垃圾費隨水費徵收，最近環保局委託民調公司進行垃圾費隨袋徵收電話民調，引起市民熱議垃圾費是否調整改為隨袋徵收。圖／嘉市環保局提供

嘉市新建焚化廠明年動工，家戶垃圾費隨水費徵收，最近環保局委託民調公司進行垃圾費隨袋徵收電話民調，引起市民熱議垃圾費是否調整改為隨袋徵收？議員說，應優先落實垃圾分類減量；環保局長李佳禾說，目前委託民調評估，並未決定改為垃圾費隨袋徵收。　

嘉市家戶垃圾費隨水費徵收，每戶32元，隨袋徵收是隨垃圾量徵收方式，用專用垃圾袋為計量工具，計算應繳垃圾費金額方法，垃圾袋越大，裝的垃圾量越多，所繳垃圾費越多，是較公平合理收費方法。

台灣垃圾產出量逐年增加，綠色和平組織呼籲應強化垃圾源頭減量政策。台北、新北市相繼實施垃圾費隨袋徵收，垃圾源頭減量效益顯著，多數縣市卻推不動，主因是改變民眾長達數十年習慣觀念不容易，推行卡關。

環保局委託進行垃圾費隨袋徵收電話民調，詢問市民是否贊成？何處買垃圾袋方便？是否比現行隨水費徵收公平等題目，有市民說，維持現狀，雲嘉南生活圈沒有縣市垃圾費隨袋徵收，不願增加購買垃圾袋負擔；也有市民認為，垃圾費隨袋徵收有助垃圾減量、公平。

議員鄭光宏說，垃圾費隨袋徵收是垃圾減量政策工具之一，也是最後手段，當前應先落實做好垃圾分類減量、廚餘回收、破袋檢查，是否調整改為垃圾費隨袋徵收，宜多方面評估。議員王浩也表示，垃圾費隨袋徵收增加市民負擔，政策調整要多評估、多傾聽民意。

李佳禾說，垃圾費隨袋徵收評估階段，目前仍採隨水費徵收，未決定改為隨袋徵收，民調結果供評估參考，評估因素還有多面向；環境部表示，推動垃圾費隨袋徵收，需考量縣市是否實施垃圾不落地、與鄰近縣市是否有明顯地理區隔、清運人力及機具是否充足、垃圾清理體系是否完善，另需考量推動地區規模大小、地方執行意願等，研訂因應配套措施。

嘉義市垃圾焚化廠啟用25年，規畫在原址湖子內拆舊建新，新建日處理500噸垃圾焚化廠等設施。圖／嘉市環保局提供
嘉義市垃圾焚化廠啟用25年，規畫在原址湖子內拆舊建新，新建日處理500噸垃圾焚化廠等設施。圖／嘉市環保局提供

民調 環保局長 議員

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