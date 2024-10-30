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康芮颱風來襲...商人節大會在嘉義周五如期舉行 韓國瑜參加

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇，爭取第78屆商人節大會回嘉舉辦。圖／蕭秋勇提供
台灣省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇，爭取第78屆商人節大會回嘉舉辦。圖／蕭秋勇提供

後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉義市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，會前碰上康芮颱風，承辦的省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇宣布，大會在室內，如期舉行，晚宴席開78桌，市長黃敏惠、省商會榮譽理事長張榮味、立法院長韓國瑜參加。

市區各重要路口，都可見到台灣商業界慶祝第78屆商人節大會的歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣，碰上康芮颱風直撲台灣，大會是否延期受關注，蕭秋勇說，來自台澎金馬各縣市近千名商業界菁英、理監事，將齊聚嘉市慶祝商人節，安排2天1夜活動，為嘉市帶來可觀食宿及伴手禮收益。

蕭秋勇說，部分縣市商業會詢問是否如期舉辦，大會籌備工作就緒，訂餐飯店及來賓行程也安排，活動在室內，花東及離島縣市理監事提前出發，氣象預報後天颱風離開，大會如期舉行，會中表揚各縣市資深、績優會務人員等各獎項。

11年前，嘉市商業會承辦台灣商業界慶祝商人節大會，今年在省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇爭取下，重回嘉市舉辦慶祝大會，台澎金馬各縣市近千名商業界菁英齊聚，帶動地方繁榮及收益。

蕭秋勇4日安排陪同全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏率37位代表，到嘉市府拜會市長黃敏惠，捐贈500萬元，推動文化活動、加強文化公益，推廣文化產業，厚植文化軟實力，黃敏惠回贈感謝狀，當面向到場企業家招商，歡迎投資嘉市。

後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，市區各重要路口，都可見到商人節大會歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣。記者魯永明／攝影
後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，市區各重要路口，都可見到商人節大會歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣。記者魯永明／攝影
後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，市區各重要路口，都可見到商人節大會歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣。記者魯永明／攝影
後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，市區各重要路口，都可見到商人節大會歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣。記者魯永明／攝影
後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，市區各重要路口，都可見到商人節大會歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣。記者魯永明／攝影
後天11月1日商人節，台灣省商業會下午在嘉市耐斯王子大飯店，舉辦慶祝第78屆商人節大會，這是睽違11年重回嘉市舉辦全省慶祝大會，市區各重要路口，都可見到商人節大會歡迎布條、精神堡壘等，充滿熱鬧喜氣。記者魯永明／攝影
台灣省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇（站立者），爭取第78屆商人節大會回嘉舉辦。圖／蕭秋勇提供
台灣省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇（站立者），爭取第78屆商人節大會回嘉舉辦。圖／蕭秋勇提供

康芮颱風 黃敏惠

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