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碳費雲林座談 業者盼參考減碳實例

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

因應碳費開徵，環境部昨到雲林科技工業區開座談會，業者指出，歐盟汽車產業為爭取碳權有實施汽車鋁圈循環回收等，國內有待跟上腳步，且政府也應提供成功減碳實例讓業界參考。環境部官員說，會逐步制訂政策因應。

中央24場座談 雲林跑第一

預定明年上路的碳費徵收，對國內產業帶來重大影響，環境部將在全國各縣市舉辦24場「碳定價及淨零政策推動座談會」，昨首場在雲林舉行，數十家廠商代表參加，環境部政次施文真、氣候副署長黃偉鳴等官員出席，廠家反映，業界希望政府加速各部門政策橫向連結，以因應歐美碳關稅和相關碳排法規，降低對通膨恐慌。

雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升指出，碳費第1階段對國內2.5萬公噸以上排碳量的281家廠商、500個用電大廠徵收碳稅，雲林目前只有巧新鋁圈、古河銅箔、艾杰旭3家列屬第1階段，但第2階段將很快到來，關係到眾多產業，政府應明列各種成功減碳實例供參考，例如設備省電的實際作法，相信大家會更有興趣。

巧新工業代表說，歐盟的世界3大汽車廠爭取碳權，實施汽車鋁圈、玻璃循環回收，國內尚未推動，對再生鋁圈等相關設備更新影響很大，此外，有些國家開始課徵碳關稅，國內有待政府整合因應，讓業界有所依循。

雲林產業園區廠協輔導理事長蘇振毅也指出，雲林工業區400多家廠商配合經濟部推動減碳從108年就超前部署，綠電覆蓋率全國第1，希望就未來碳費計算，環境部能與經濟部整合制訂配套，避免疊床架屋。

立委劉建國說，碳費分3階段，未來課徵金額翻倍增加，影響層面不僅工業也有農業，期待官民直接交流，加速減碳升級與世界接軌。施文真回應，碳費是過程，減碳才是目標，透過交流讓大家更了解碳費制度，以及碳稅資源、減量，有問題或意見可直接與環境部聯絡。

環境部 碳費 雲林

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