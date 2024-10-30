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新化外環道 挨批開車費時、車禍多

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市新化外環道30公尺寬，被批號誌不連貫，甚至比行駛新化市區老街的時間還長，居民都不願意行駛。記者周宗禎／攝影
台南市新化外環道30公尺寬，被批號誌不連貫，甚至比行駛新化市區老街的時間還長，居民都不願意行駛。記者周宗禎／攝影

台南台19甲線新化外環道9年前通車盼疏導新化市區車流，引發不少民怨，民代昨會勘批評紅綠燈不連貫，竟比行駛市區老街的時間還要長，且近年車禍多，「這條路不會比較快到達又危險」。公路局、市府表示，短期會先檢討調整號誌。

議員朱正軒說，此路紅綠燈不連貫，走沒幾步下一個路口又是紅燈，很多「公路三寶」等太久忍不住衝導致車禍；議員余柷青指出，外環道串連新化5個里，很多在地居民卻不願意走，因實在太危險，且也不會比較快到達；副議長林志展則質疑「為什麼地方反映這麼多年、都沒辦法改善？」

立委林俊憲則怒批，30公尺寬的外環道，1天通車量不到2千輛，「花17億元竟然是這樣子的效率，是最差的外環道」，且統計最近6年車禍多達280多件、230多件有傷亡，車道號誌每個路口時間長短不一，尤其慢車道民眾反映停等太久、受不了。

公路局雲嘉南區養護工程分局表示，新化外環剛通車時，快慢車道號誌、時相相同，路口常發生「由快車道右轉與慢車道直行」交通事故，變更後現今快慢車道號誌時相調整為不同步，導致號誌周期長、慢車道等候時間較久引民怨，將進行短中長期方案改善，希望明年初優先估算並籌措改善預算。

雲嘉南區養護工程分局指出，規畫台19甲線與南168線中興路、南169線復興路的路口允許大貨車從快車道右轉，其餘有3處三色號誌管制路口快車道則禁止右轉、並設置「3.5噸以下右轉車輛先駛入慢車道」告示牌，讓慢車道號誌時相可調整一致。

紅綠燈 車禍 車道

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