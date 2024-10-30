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台南騎樓有條件停機車 開罰惹怨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南8年前起實施友善騎樓計畫，騎樓有條件禮讓空間給行人通行就能停機車，不料近期永康區中華里一帶住戶仍遭檢舉，累計收到400、500張罰單，怒批「賴清德規定，黃偉哲不認」；議員昨質詢此事，黃偉哲允諾會協調出解方。

友善騎樓計畫為住戶在3公尺寬的騎樓，禮讓1.5公尺空間給行人通行，經畫設「綠色整齊線」後，其餘空間可停車。交通局長王銘德解釋，針對已畫綠色整齊線的騎樓，由祕書長召集會議研商，擬畫機車停車格，後續由工務局盤點調查騎樓停放機慢車意願，預計明年3月31日完成，未來規畫騎樓一致畫設機慢車停放區的白色標線，就能停放，在此之前，請警方以勸導代替開罰。

市議員李鎮國質詢指出，「台南市騎樓管理使用自治條例」還沒頒布，已製造更多衝突與亂象，有檢舉團體鎖定1個區域頻繁檢舉，以永康區中華里為例，去年騎樓違規僅開罰3件，今年到10月初已415件，民怨不斷，建議市府拿出魄力，條例可以邊修邊檢討，但要有統一標準，否則爭端難息。

李鎮國詢問，南市騎樓管理使用自治條例的草案，議會版本以停車為主來制定，市府版本想一併解決市區騎樓營業問題，所以把可營業範圍納入，但市區商業、停車需求又與舊台南縣住宅區單純停車需求型態不同，「市長對騎樓管理自治條例的頒布是否有信心？」

黃偉哲答詢說，「我有信心但沒把握，主要是有太多方在角力」，對於友善騎樓計畫施行至今，因中央法令有改變，現在要去做適法性處理，會協調出不違反中央法令、又能解決騎樓使用等問題，最慢年底前會公布。

王銘德解釋，騎樓地的產權、及道交條例的規定，是人行道的一種，須供公共通行，但道交條例90條有規範例外情形，如騎樓有足夠人行和停車空間，可畫格子停放機慢車，但汽車沒開放。

台南 騎樓 黃偉哲

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