解決安平交通 議員提台南運河恢復60年代「碰碰線」

台南市議員李啓維今天在議會總質詢建議，5、60年代台南運河汽船砰砰線市民記憶猶存，當時的水上運輸也取代了路上交通不方便，如今安平每逢假日觀光客湧入，更需要利用水上大眾運輸來舒緩安平交通擁擠車潮。

市長黃偉哲表示，就是類似藍色公路的概念，是在市區的藍色公路，可來研議。

李啓維表示，中華西路臨安橋改建即將完成，雖然運河有載客小船，但純觀光功能，如果能固定在河樂廣場到安平開闢類似大眾運輸航班，對觀光有加分也能舒緩交通一舉兩得。

針對建議應建置河樂廣場至安平的水上大眾運輸系統，以舒緩安平地區觀光人車潮，市府觀旅局說明，目前核准1家載客小船，去年載運遊客計1萬3306人次。目前尚有2家業者送件申請，正審查中。

另運河遊河BOT案預計興建三座碼頭供載客小船停泊使用，若未來交通局推動水域公共運輸載具需使用停靠時，觀旅局將協調前開碼頭供交通船停泊使用。

李啓維也爭取運河咖啡音樂一條街，比美高雄愛河可以在運河旁邊喝咖啡聽音樂，相信是人生最大的享受，市政府有爭取到運河綠廊道的計劃，希望能夠把親水環境做全面的提升。