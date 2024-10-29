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林俊憲痛批新化外環道台灣最差 年近50件車禍死傷民怨重

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
立委林俊憲痛批新化外環道「台灣最差」，年近50件車禍死傷民怨重。記者周宗禎／攝影
立委林俊憲痛批新化外環道「台灣最差」，年近50件車禍死傷民怨重。記者周宗禎／攝影

為疏導過境新化市區車流、改善交通阻塞新建的新化外環道104年通車，第一年就發生死亡車禍5件、受傷79件。調整沿線各路口號誌後，每年依舊發生數十件傷亡車禍，最近六年統計也將近300件。立委林俊憲下午會勘時痛批是「最差外環道」，花17億新建車禍不斷車流卻一天不到2千，人行道看不到人走。

市政府交通局表示，短期改善方式是針對外環道相關路口秒數、時相、時段調整問題，會配合公路局優先處理。公路局表示，希望明年初優先估算並籌措改善預算。

下午會勘時地方父老也罵聲連連。市議員朱正軒表示，這條路紅綠燈不連貫，好不容易等到綠燈走沒幾步下一個路口又是紅燈，用路人怨聲載道。很多公路三寶等太久忍不住衝就車禍。號誌太多等候時間太長、竟比走市區老街還要久，久了又沒人走。他要求立即先改善號誌、標線。

市議員與祝青指出，長6.24公里的外環道串連新化5個里，在地很多居民卻不願意走，因為實在太危險走這條路也不會比較快到達。副議長林志展也質疑「為什麼地方反映這麼多年、都沒辦法改善？」

公路局表示，新化外環剛通車時快慢車道號誌、時相相同，路口常發生「由快車道右轉與慢車道直行」交通事故。變更後現今快慢車道號誌時相調整為不同步，致號誌週期長慢車道等候時間較久引民怨。將進行短中長期方案改善，短期先全面檢討調整號誌。

林俊憲痛批30米寬外環道、一天通車量不到2千台，花17億竟然是這樣子的效率，是最差的外環道。他指出，統計最近6年車禍依舊多達280多件、230多件有傷亡。現在車道號誌調整每個路口時間長短不一，尤其慢車道很多民眾反映停等太久，經常受不了。

公路局解釋，新開闢時受限環評承諾、設置快慢車道分隔島，其上又設置人行道，不僅人行道使用率低迷，快慢車道實體分隔易延伸碰撞事件發生。

新化外環路線範圍自台19甲線33k+980（原177線16K+754.5）附近新闢道路，經無名溪、農田產業道路、嘉南農田水利會南幹支線水圳溝穿越台20線（14k+020附近）、虎頭溪、沿南170線至台19甲線38k+191銜接。

增設新化外環目的在「減少不必要交通量穿越新化區中心區，增加新化區東部對外交通便利、增加新市與關廟聯絡通道，有效疏通兩地間車流動線」。

公路局雲嘉南區養護工程分局表示，規畫台19甲線與南168線（中興路）、南169線（復興路）路口允許大貨車從快車道右轉。其餘3處三色號誌管制路口快車道「禁止右轉」，並設置"3.5噸以下右轉車輛先駛入慢車道告示牌、慢車道號誌時相可調整一致。

新化外環道經常過了一個綠燈下一個路口就遇到紅燈，用路人怨聲載道。記者周宗禎／攝影
新化外環道經常過了一個綠燈下一個路口就遇到紅燈，用路人怨聲載道。記者周宗禎／攝影
立委林俊憲痛批新化外環道「台灣最差」，年近50車禍死傷民怨重。記者周宗禎／攝影
立委林俊憲痛批新化外環道「台灣最差」，年近50車禍死傷民怨重。記者周宗禎／攝影
新化外環道經常過了一個綠燈下一個路口就遇到紅燈，用路人怨聲載道。記者周宗禎／攝影
新化外環道經常過了一個綠燈下一個路口就遇到紅燈，用路人怨聲載道。記者周宗禎／攝影
新化外環道經常過了一個綠燈下一個路口就遇到紅燈，用路人怨聲載道。記者周宗禎／攝影
新化外環道經常過了一個綠燈下一個路口就遇到紅燈，用路人怨聲載道。記者周宗禎／攝影

人行道 車禍 車道

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