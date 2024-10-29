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騎樓之亂遭批「賴清德規定黃偉哲不認」 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府2016年起推動「友善騎樓暢通計畫」，騎樓內留設至少1.5公尺寬供行人通行，並畫有綠色整齊線，圖為府前路的綠線外開放停機車。記者吳淑玲／攝影
台南市政府2016年起推動「友善騎樓暢通計畫」，騎樓內留設至少1.5公尺寬供行人通行，並畫有綠色整齊線，圖為府前路的綠線外開放停機車。記者吳淑玲／攝影

台南市2016年曾擬定「友善騎樓計畫」，協調若住戶在3米騎樓中禮讓1.5公尺空間給行人通行，其餘空間可停車，警方不主動取締，但現在騎樓停車檢舉不斷，警方依法仍要受理，因「綠色整齊線」是在賴清德擔任市長任內協調，被批「賴清德規定黃偉哲不認」，議員上午提出質詢，黃偉哲允諾，最晚在年底前會公告，有所遵循。

議員李鎮國指出，台南市騎樓管理自治條例還未頒布前，已製造更多衝突與亂象，有一檢舉團體鎖定一個區域頻繁檢舉，以永康區中華里為例，去年騎樓違規僅開罰3件，今年到10月初已高達415件，引發民怨不斷，建議市府拿出魄力，條例可以邊修邊檢討，但要有統一標準，否則爭端難息。

李鎮國指出，騎樓是否可以停車？「台南市騎樓管理使用自治條例」草案，議會版本以停車為主要制定，市府版本想一併解決市區騎樓營業問題， 所以把可營業範圍納入，但市區商業、停車需求又與舊台南縣住宅區單純停車需求型態不同，市長對騎樓管理自治條例的頒布是否有信心？

黃偉哲說，他有信心但沒把握，主要是有太多方在角力；對於2016年「友善騎樓計畫」施行至今，因中央法令有改變，現在要去做適法性的處理，會協調出不違反中央法令、又能解決騎樓使用等的問題，最慢年底前會公布。

交通局長王銘德說，騎樓地的產權及在道交條例上的規定，是人行道的一種，需供公共通行，但道交條例90條有例外，若有人行道，騎樓也有足夠空間及停車需求，可畫格停機慢車，開放停機慢車，但汽車並無開放，過去在執行行人暢通，不論有無綠色整齊線，合法停放機慢車就沒有問題。

王銘德說，針對已畫設綠色整齊線的騎樓停放機車，已由祕書長召集會議研商，為容易辨視線仍會畫機車停車格，後續由工務局盤點調查開放公眾停放機慢車意願，預計明年3月31日完成，之前請警方以勸導代替開罰，未來騎樓以畫設機慢車停放區標線(白色線)始可停放。

人行道 台南 騎樓

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