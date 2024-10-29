快訊

颱風假延後宣布？氣象署增晚間9時預報 北市：慣例8時宣布

多人重複中獎？財政部發票抽獎9萬多人次參與 網見名單炸鍋質疑造假

康芮颱風周三起逼近 有無東北季風共伴效應氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

怕收不到地政公文 避免權益受損應做這件事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
土地登記機關受理「指定送達處所」，11月1日起開始受理。圖／南市地政局提供
土地登記機關受理「指定送達處所」，11月1日起開始受理。圖／南市地政局提供

過去常見民眾未即時收到地政公文而權益受損，11月1日起，地政機關受理民眾申辦「指定送達處所」，解決未居住在戶籍地致無法即時收到信件的困擾，南市地政局今宣導並提醒有需求民眾申請，以免權益受損。

南市地政局表示，過去常有民眾抱怨， 指因未住在戶籍地，收不到地政事務所的公文，要求可寄通訊地址；以及反映稅捐、監理機關早就可以留通訊住址，但地政機關卻不行的心聲，為此，內政部為了維護民眾通訊實際需求，及符合行政程序法送達的規範，訂定「土地登記機關受理指定送達處作業要點」，規定登記機關須受理民眾申辦「指定送達處所」，解決未居住在戶籍地無法即時收到信件的困擾，藉此提升登記機關公文送達的效率。

地政局局長陳淑美指出，依目前規定，登記名義人在登記機關所登載的住址，以戶籍地址為限，但現實生活中，許多人並非住在戶籍地，因此民眾常反應未能即時收到登記機關相關通知，例如鄰地申請鑑界未收到鑑界日期通知、遭有心人士申請補發權狀未收到公告通知、送件辦理登記案件未收到補正通知等，而錯過得主張權利的機會，使權益受損。因此，2024年11月1日起，不動產所有權人若未居住在戶籍地，可申請新增「指定送達處所」，指定1處地址為登記機關後續寄送公文書的住址。

要申請「指定送達處所」，須由所有權人或法定代理人，持身分證明文件正本向不動產所在地任一地政事務所臨櫃申請，或由所有權人以自然人憑證登入內政部「數位櫃臺」（網址https://dc.land.moi.gov.tw/）線上申請。另為避免指定送達的門牌建物非申請人所有引發糾紛，應提出指定門牌建物所有權人同意書，或申請書以切結方式辦理，並提醒郵政信箱因非屬住居所或就業處所，不能申請為指定送達處所。

內政部 戶籍 門牌

延伸閱讀

申辦土地登記還可雙重抽大獎 台南出招了！

台南榮家舊址開發427棵樹木 將保留「榮園」留下歷史記憶

北市地政局預售屋聯合稽查 4建案違規將查處

高雄眷村強拆 住戶死諫並告市府殺人「下一個恐是我」

相關新聞

林俊憲痛批新化外環道台灣最差 年近50件車禍死傷民怨重

為疏導過境新化市區車流、改善交通阻塞新建的新化外環道104年通車，第一年就發生死亡車禍5件、受傷79件。調整沿線各路口號...

「不是雞鵝！」台南隆田地景掀正名活動

臺南400農漁村地景藝術節熱鬧開展，共6座大型戶外藝術裝置遍布臺南，其中隆田Cha Cha園區的「友善之雉」，造型可愛逗趣成為許多遊客駐足打卡的景點，近日卻因水雉造型被民眾誤認是「雞」、「鵝」，讓工作

騎樓之亂遭批「賴清德規定黃偉哲不認」 黃偉哲回應了

台南市2016年曾擬定「友善騎樓計畫」，協調若住戶在3米騎樓中禮讓1.5公尺空間給行人通行，其餘空間可停車，警方不主動取...

怕收不到地政公文 避免權益受損應做這件事

過去常見民眾未即時收到地政公文而權益受損，11月1日起，地政機關受理民眾申辦「指定送達處所」，解決未居住在戶籍地致無法即...

台南花園夜市觀光客爆多 市府爭取立體停車場拚年底完工

台南市為擴充停車供給，爭取前瞻基礎建設經費興建「北區成德里停四立體停車場」，目前工程進度近82.3%，可望於12月中旬完...

車子衝進超商「喪屍煙彈」惹禍 雲林議會要求警從源頭壓制

雲林縣西螺鎮上月間一輛自小客車衝入一家便利超商，除商店被撞損，店外多輛機車也遭波及，雲林縣警局查出肇事的廖姓男子是吸食喪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。