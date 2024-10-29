怕收不到地政公文 避免權益受損應做這件事

過去常見民眾未即時收到地政公文而權益受損，11月1日起，地政機關受理民眾申辦「指定送達處所」，解決未居住在戶籍地致無法即時收到信件的困擾，南市地政局今宣導並提醒有需求民眾申請，以免權益受損。

南市地政局表示，過去常有民眾抱怨， 指因未住在戶籍地，收不到地政事務所的公文，要求可寄通訊地址；以及反映稅捐、監理機關早就可以留通訊住址，但地政機關卻不行的心聲，為此，內政部為了維護民眾通訊實際需求，及符合行政程序法送達的規範，訂定「土地登記機關受理指定送達處作業要點」，規定登記機關須受理民眾申辦「指定送達處所」，解決未居住在戶籍地無法即時收到信件的困擾，藉此提升登記機關公文送達的效率。

地政局局長陳淑美指出，依目前規定，登記名義人在登記機關所登載的住址，以戶籍地址為限，但現實生活中，許多人並非住在戶籍地，因此民眾常反應未能即時收到登記機關相關通知，例如鄰地申請鑑界未收到鑑界日期通知、遭有心人士申請補發權狀未收到公告通知、送件辦理登記案件未收到補正通知等，而錯過得主張權利的機會，使權益受損。因此，2024年11月1日起，不動產所有權人若未居住在戶籍地，可申請新增「指定送達處所」，指定1處地址為登記機關後續寄送公文書的住址。

要申請「指定送達處所」，須由所有權人或法定代理人，持身分證明文件正本向不動產所在地任一地政事務所臨櫃申請，或由所有權人以自然人憑證登入內政部「數位櫃臺」（網址https://dc.land.moi.gov.tw/）線上申請。另為避免指定送達的門牌建物非申請人所有引發糾紛，應提出指定門牌建物所有權人同意書，或申請書以切結方式辦理，並提醒郵政信箱因非屬住居所或就業處所，不能申請為指定送達處所。