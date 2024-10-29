嘉義縣財稅局全國首創電子紙服務 每年可省10.5萬張紙

嘉義縣財稅局全國首創稅務臨櫃「電子紙」服務，讓民眾在臨櫃辦理稅務業務時，閱讀電子表單確認申請內容，簽名後就能完成流程，預估每年可節省10.5萬張紙，縣長翁章梁今天搶先體驗「臨櫃無紙化電子紙系統」，有民眾嘗試後也直呼真方便。

財稅局指出，電子紙服務今年7月起在太保總局、民雄分局上線，處理101項稅務表單查詢資料，包括地價稅、房屋稅、使用牌照稅以及全功能服務櫃台等，民眾只要臨櫃辦理時檢附身分證件，交由櫃台人員審核掃描，就可以電子表單取代傳統紙本。

財稅局說，使用電子紙省時省力，民眾口述申請內容，由承辦人輸入身分證字號建檔，系統就能自動載入稅籍資料，避免誤繕，且還有手寫筆跡與直觀書寫特性，在電子紙上簽名就可完成申辦，平均每案減少5張紙、時間減少5分鐘，每年就節省1750小時。

翁章梁表示，這項數位化科技創新符合當前環境永續ESG趨勢，政府單位過去使用大量紙張申辦稅務，現在無紙化系統結合電子紙低碳技術，實現每年節省數萬張紙張的目標，縣府將持續推動更多智慧化、友善性的政策服務，讓嘉義縣成為智慧、宜居地方。