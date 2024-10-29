嘉義縣公車汰舊換新淨零轉型 明年將新購10輛電動公車

嘉義縣公車處轉虧為盈，今年斥資4036萬元新購8輛「大中巴」，新車性能升級，且配備無障礙設施、駕駛輔助系統，明年將再新購10輛電動公車，逐步汰換市區路線柴油公車。縣長翁章梁今天參加啟航典禮，並頒發獎牌給10名優良公車駕駛，表彰服務與貢獻。

公車處長楊志雄說，嘉義縣共有88輛大巴、大中士及中小士，今年淘汰8輛大中巴、新購8輛大中巴，目前逾6成設有無障礙設施，公車滿12年需汰換，將陸續更新；另依規定嘉義縣有24輛公車行經市區路線需汰換為電動車，明年將採購10輛電動公車，2030年前完成轉型。

縣長翁章梁說，嘉義縣幅員遼闊，公共運輸相當重要，今年截至9月盈利300多萬元，採購新車提升安全度，也表揚優良公車駕駛，現在公車還結合鄉鎮市公所小巴、幸福計程車，連結所有偏鄉公路運輸系統，路線規畫良好，鼓勵大家多加使用公共運輸。

嘉義監理所長黃萬益說，嘉義縣2022年進入超高齡社會，陸續將公車新增無障礙設施，今年斥資4036萬元汰舊換新8輛「大中巴」，包括交通部公路局補助1456萬元、縣府自籌2580萬元，新車配備無障礙設施、先進駕駛輔助系統，將持續推動公路運輸升級。