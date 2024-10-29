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安平港環港道路爭取開放聲浪大 黃偉哲：會請賴總統幫忙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李啟維上午質詢安平商港環港道路應該開放，市長黃偉哲表示會全力爭取。圖／截取台南市議會直播
台南市議員李啟維上午質詢安平商港環港道路應該開放，市長黃偉哲表示會全力爭取。圖／截取台南市議會直播

台南市安平商港環港道路管制未開放，議員指安平是觀光重鎮，每次辦活動交通壅塞，當地人反而回不了家，安平港環港道路與健康路一牆之隔，一邊空蕩蕩一邊是大塞車，市長黃偉哲說，現況環港道路一小時沒有3輛車通行，有「3個人」包括賴清德總統、立委林俊憲和他會共同努力，允諾使盡洪荒之力爭取。

議員李啟維表示，安平商港不應自外於台南，應把環港道路開放出來，以彌補西濱快速道路的中斷，跨港大橋通車對永華路、健康路、中華西路的衝擊，目前都塞在中華西路上，且以後濱海公路（台17線）接到安平甚至高雄，對中華西路交通更是雪上加霜，環港道路開放才能帶動四鯤鯓、喜樹、灣裡、高雄茄萣的發展。

李啟維說，安平商港一再以國際港管制為由推卸，但是隔壁的遠洋漁港並沒有管制，碼頭旁邊就是道路，可見安平港務公司無法開放理由邏輯不通，且安平商港碼頭到環港道路還有很大卸貨腹地足夠使用，理應管制環港道路裡面而不是外面，安平商港因吞吐量有限，環港道路車輛稀少，和一牆之隔，健康路的壅塞交通形成強烈對比，市民感受很不好。

黃偉哲說，安平商港管制不能影響到大台南市的發展，有3個人會共同努力，一是曾當過市長的賴清德總統，他當市長時就知道這條路沒有打通對台南市影響很大，另外立委林俊憲長期在交通委員會，會請他向航港局爭取，第三是他，會極力爭取。

李啟維指出，安平港務公司雖然在漁光橋健康路開了一個出口，是環港道路一部分，可惜還是接到健康路，如此一來還是堵在健康路，意義不大，環港道路的開放勢在必行，台南市政府應積極協調爭取，打開環港道路後四通八達，對地方的交通幫助相當大。

李啟維請市府調查現有安平港環港道路的車流狀況，以及市長有沒有信心爭取開放；黃偉哲答覆說，環港道路一小時跑不到3輛車，他會全力以赴，使盡洪荒之力爭取。

李啟維指出，安平商港的水域陸地面積達477公頃，原本規畫31座碼頭，但實際僅使用17座碼頭，導致四鯤鯓地區的封閉，變成無尾路，並失去了海水浴場，在安平港開發之後，地方交通變得難以串連，並且用圍牆將社區隔離，開放環港聯外道路將有助於四鯤鯓地區的發展，並恢復昔日的繁榮。

台南市長黃偉哲允諾會全力爭取安平港環港道路開放。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲允諾會全力爭取安平港環港道路開放。記者吳淑玲／攝影
台南安平商港環港道路，地方多年來爭取應該開放，以改善安平地區交通壅塞。圖／市議員李啟維提供
台南安平商港環港道路，地方多年來爭取應該開放，以改善安平地區交通壅塞。圖／市議員李啟維提供
台南安平商港環港道路，地方多年來爭取應該開放，以改善安平地區交通壅塞。圖／市議員李啟維提供
台南安平商港環港道路，地方多年來爭取應該開放，以改善安平地區交通壅塞。圖／市議員李啟維提供
台南安平商港環港道路，地方多年來爭取應該開放，以改善安平地區交通壅塞。圖／市議員李啟維提供
台南安平商港環港道路，地方多年來爭取應該開放，以改善安平地區交通壅塞。圖／市議員李啟維提供

台南 塞車 李啟維 碼頭 航港局 黃偉哲

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