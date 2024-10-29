嘉縣財稅局電子紙服務 節省作業時間又環保
嘉義縣財政稅務局今年使用「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，讓民眾在臨櫃辦理稅務業務時，能夠輕鬆閱讀並確認申請內容，進行簽名後即可完成所有流程，省時又減碳。
嘉縣財稅局今天邀請縣長翁章梁與民眾共同體驗「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，財稅局納稅服務科長陳珮如告訴中央社記者，這項臨櫃申辦運用電子紙系統服務率全國稅務機關之先，從今年7月起在太保總局及民雄分局全面上線。
陳珮如說，透過這項系統服務可處理地價稅、房屋稅、使用牌照稅等多達101項稅務表單查詢資料，民眾只要至財稅局臨櫃辦理業務時，檢附身分證件交由櫃台服務人員審核掃描，透過電子表單取代傳統的紙本申請。
陳珮如指出，運用電子紙的省電、低碳以及具備手寫筆跡與直觀書寫特性，讓稅務申辦變得更加友善、環保，不僅減少了紙張的使用，還能讓民眾享受到直觀舒適的數位化服務，省時又省力。
翁章梁觀看民眾申請過程、再加上親身體驗後說，無紙化系統結合電子紙低碳技術，實現了年省數萬張紙張的目標，未來縣府將持續推動更多智慧化與友善性的政策與服務，讓嘉義縣成為更具智慧、更加宜居的地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言