中藥救活南一中校門口50年榕樹 成大罹病榕樹也改善

台南一中勝利路校門口50年樹齡以上的榕樹去年底樹葉掉光光，樹幹變黑，被宣告死亡，中醫師朱恩立以中藥投治數月，恢復生機，目前樹葉大片且呈現深綠，恢復健康，校方已停止投藥觀察中。成大有幾棵罹病榕樹也採此法，投藥數月也有改善，校方說，若有效，未來將用在其他樹種。

農業局表示，以中藥救治罹病的樹木，是不汙染環境的護樹方式，將規畫明年結合朱醫師對罹患褐根病樹木做試驗性診治，若有效也將推廣。

台南一中勝利路校門口榕樹，去年暑假期間颱風過後，突然明顯落葉，出現生病跡象，去年底整棵榕樹樹冠的葉子幾乎掉光光，因樹幹出現枯黑色，判定罹患褐根病，並被認為已無生機，規畫砍除。校友朱恩立因有以中藥救活花草的經驗，建議投放中藥醫治，沒想到2、3個月時間就見到成果，除了長出綠葉，樹幹枯黑色也變淡，經持續投藥到今年暑假前，因長出來的葉子大小與顏色如健康榕樹，除了葉子大片，顏色也深綠，停止投藥。校方表示，凱米及山陀兒颱風過後，這棵榕樹持續健康成長，目前也持續觀察中。

南一中總務主任林高義說，校內不少老樹，目前興建中的新民樓周邊也有多棵紫檀、桃花心木與榕樹，要求承包商在施工期間做好維護，除下方樹幹、根部包覆、防刮傷，並定期澆水，讓這些老樹健康成長。另校內1棵近百年老榕樹已成南一中的指標樹，是師生共同記憶，也持續維護，近期並規畫洗樹，讓老樹活得更健康。