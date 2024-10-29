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職校生發展出路變多 「青年就業領航計畫」助進入職場
勞動部和教育部推出「青年就業領航計畫」每月加碼1萬元鼓勵職校應屆畢生先進入職場，透過多重職業選擇讓學生找到合適發展方向，虎尾就服中心以學生跨科就職成功案例，希望更多學生參加計畫找到合適出路，農工職校表示，除了領航也有產學攜手合作計畫，讓職校生升學或就職有更多元選擇。
虎尾就業中心主任廖家偉指出，領航計畫主要為幫助高中職應屆畢業生，先進入職場探索再決定是否升學，參加者每人每月1萬元津貼，增加收入又可累積實務經驗，最長補助3年；計畫執行5年成功幫助約2000名青年提早確認職涯方向。
美工科畢業的廖晏岑，單親家境較清寒，不忍媽媽包檳榔辛苦撐起一家5口，在校就半工半讀，畢業曾猶豫升學或就職，但看到媽媽每月為房租煩惱，決定投入職場，今年8月到達美樂工作，在職場老師指導下從門市基礎學起，如今學會管理訂貨、管控貨量等關鍵職能，這段經驗讓她快速提升職場技能，也提早確立自己對餐飲的熱情與興趣。
「很想和家人一起工作享受幸福！」廖晏岑說，她雖讀美工但一直對餐飲很有興趣，自投入工作改善了家中經濟，也啟發她創業夢想，期待兩年後利用這筆24萬獎金跟家人一起用餐車創業共享幸福，她鼓勵還為升學與就業煩惱的同學參加計畫，可提早了解職場世界，將來如要升學，也可先賺取學費。
廖家偉表示，領航計畫不僅提供津貼還配有職場導師，協助青年快速融入職場，雇主亦有每月5000元的訓練指導費，歡迎更多企業和學生投入，詳情洽詢虎尾就業中心。
北港農工校長楊長鉿指出，領航計畫確提供職校生升學或就業一個好出路，此外，最近和技專大學推出的「產學攜手合作計畫」，以建教合作模式讓升學和就業同步進行，該校去年就有37名學生入選，提供給職校生更多元的出路選擇。
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