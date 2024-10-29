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職校生發展出路變多 「青年就業領航計畫」助進入職場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
高職美工科畢業的廖晏岑參加青年領航計畫投入自己喜愛的餐飲工作，開始為自己將來實現夢想。記者蔡維斌／攝影
高職美工科畢業的廖晏岑參加青年領航計畫投入自己喜愛的餐飲工作，開始為自己將來實現夢想。記者蔡維斌／攝影

勞動部和教育部推出「青年就業領航計畫」每月加碼1萬元鼓勵職校應屆畢生先進入職場，透過多重職業選擇讓學生找到合適發展方向，虎尾就服中心以學生跨科就職成功案例，希望更多學生參加計畫找到合適出路，農工職校表示，除了領航也有產學攜手合作計畫，讓職校生升學或就職有更多元選擇。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，領航計畫主要為幫助高中職應屆畢業生，先進入職場探索再決定是否升學，參加者每人每月1萬元津貼，增加收入又可累積實務經驗，最長補助3年；計畫執行5年成功幫助約2000名青年提早確認職涯方向。

美工科畢業的廖晏岑，單親家境較清寒，不忍媽媽包檳榔辛苦撐起一家5口，在校就半工半讀，畢業曾猶豫升學或就職，但看到媽媽每月為房租煩惱，決定投入職場，今年8月到達美樂工作，在職場老師指導下從門市基礎學起，如今學會管理訂貨、管控貨量等關鍵職能，這段經驗讓她快速提升職場技能，也提早確立自己對餐飲的熱情與興趣。

「很想和家人一起工作享受幸福！」廖晏岑說，她雖讀美工但一直對餐飲很有興趣，自投入工作改善了家中經濟，也啟發她創業夢想，期待兩年後利用這筆24萬獎金跟家人一起用餐車創業共享幸福，她鼓勵還為升學與就業煩惱的同學參加計畫，可提早了解職場世界，將來如要升學，也可先賺取學費。

廖家偉表示，領航計畫不僅提供津貼還配有職場導師，協助青年快速融入職場，雇主亦有每月5000元的訓練指導費，歡迎更多企業和學生投入，詳情洽詢虎尾就業中心。

北港農工校長楊長鉿指出，領航計畫確提供職校生升學或就業一個好出路，此外，最近和技專大學推出的「產學攜手合作計畫」，以建教合作模式讓升學和就業同步進行，該校去年就有37名學生入選，提供給職校生更多元的出路選擇。

高職美工科畢業的廖晏岑參加青年領航計畫投入自己喜愛的餐飲工作，開始為自己將來實現夢想。記者蔡維斌／攝影
高職美工科畢業的廖晏岑參加青年領航計畫投入自己喜愛的餐飲工作，開始為自己將來實現夢想。記者蔡維斌／攝影

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