快訊

離譜！網友開價「1500萬房子」 換6張周杰倫演唱會票

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台版鐵達尼號將成絕響 台南黃金海岸擱淺蘇菲亞號年底前拆光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
擱淺在台南小美軍海灘的蘇菲亞號將就地拆解。本報資料照片
擱淺在台南小美軍海灘的蘇菲亞號將就地拆解。本報資料照片

凱米颱風擱淺在台南市南區黃金海岸的多哥籍貨輪蘇菲亞號，意外成為拍照景點，帶來觀光潮，議員李啟維上午在議會總質詢關切認為不宜就地解體，因為這裡以前是小美軍海水浴場不是拆船廠；市府表示航港局已經完成拆解發包，拆除過程會注意，希望在年底前可以完工。

多哥籍「SOPFIA蘇菲亞」號被網友稱為「台版鐵達尼號」，李啟維表示，雖然因禍得福讓大家看到海岸的美，但政府打算就地解體蘇菲亞號，如此一來恐將造成海灘環境浩劫，如果以拖離海岸方式，到一定深度海域炸沉做魚礁，相對來得實際。

李啟維說，這裡以前是小美軍海水浴場，是自然生態很美的海岸，不是拆船廠，航港局很亂來，請教很多專家，認為拖離蘇菲亞號對環境傷害比就地解體小；因為山陀兒颱風造成蘇菲亞號傾斜45度，其實就可以拖行。

環保局長局長許仁澤表示，航港局發包拆除方法不一樣，不是印象中看到的拆船方式，不是直接剖開，會用大鋼牙從上部一層一層拆除，所以工期要50天， 如果拖到外海航道必須深度要夠，且蘇菲亞號要拖出去也有困難，安平港現有的工作船不夠力，要拖很久才有辦法；目前招標作業已經完成，應11月可以動工，希望年底前可以處理完畢 ，作業時市府會嚴加注意。

李啟維也要求政府應未雨綢繆避免再發生類似情形，據了解這些貨輪原本停在別的國家，被強制驅離才來到台灣，政府毫無作為，才會造成擱淺海岸求償無門窘境。

市長黃偉哲表示，颱風要來之前，海巡有要求貨輪入港避風但被拒絕，而在外海懸錨，結果颱風造成繫繩斷掉漂到沙灘擱淺，在行政院會報告二次，行政院長來台南也反映過一次， 院長說因為外籍船隻在外海無管轄權，會研議修法，否則現行要追究責任時，船公司就解散，就會求償無門。

凱米颱風 台南 李啟維 航港局

延伸閱讀

「d寫成o」...台南熱蘭遮城路標拼音出錯 市府：已要求修復

台南3擱淺貨輪加強繫固 設攔油索避颱風造成海域汙染

颱風山陀兒來襲 台南海域3擱淺貨輪加強繫固

擱淺黃金海岸蘇菲亞號貨輪傳漏油 立委林俊憲大罵景點變汙點

相關新聞

台版鐵達尼號將成絕響 台南黃金海岸擱淺蘇菲亞號年底前拆光

凱米颱風擱淺在台南市南區黃金海岸的多哥籍貨輪蘇菲亞號，意外成為拍照景點，帶來觀光潮，議員李啟維上午在議會總質詢關切認為不...

壯世代就業再造職涯 嘉義就業中心協助7旬婦重入職場

勞動部雲嘉南分署運用「壯世代就業獎勵」，協助失業達3個月以上壯世代職涯再造，日前分署嘉義就業中心順利協助73歲翠姊（化名...

申辦土地登記還可雙重抽大獎 台南出招了！

台南市政府地政局為推廣「數位櫃台」網路申辦土地登記案件，即日起到12月25日，舉辦「數位櫃台自己來，iPhone手機抽起...

台南清潔隊颱風出勤 議員爭取加1補1

今年凱米、山陀兒颱風影響有多天停班停課，康芮颱風又將襲台，台南有議員昨質詢說，清潔隊員在颱風假出勤，6都已有3都採取加發...

口湖升壓站自救會 告縣府瀆職

睿日光電規畫在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能光電案場升壓站，居民組自救會反彈，近百人昨再到縣府、議會陳抗，質疑業者另涉綠能...

中埔連10震 嘉縣14校受損

嘉義縣中埔鄉前天下午至昨凌晨累計10起地震，出現活動中心女兒牆坍落、學校天花板掉落等不少建築損害。縣府統計，全縣14間國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。