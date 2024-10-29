台版鐵達尼號將成絕響 台南黃金海岸擱淺蘇菲亞號年底前拆光

凱米颱風擱淺在台南市南區黃金海岸的多哥籍貨輪蘇菲亞號，意外成為拍照景點，帶來觀光潮，議員李啟維上午在議會總質詢關切認為不宜就地解體，因為這裡以前是小美軍海水浴場不是拆船廠；市府表示航港局已經完成拆解發包，拆除過程會注意，希望在年底前可以完工。

多哥籍「SOPFIA蘇菲亞」號被網友稱為「台版鐵達尼號」，李啟維表示，雖然因禍得福讓大家看到海岸的美，但政府打算就地解體蘇菲亞號，如此一來恐將造成海灘環境浩劫，如果以拖離海岸方式，到一定深度海域炸沉做魚礁，相對來得實際。

李啟維說，這裡以前是小美軍海水浴場，是自然生態很美的海岸，不是拆船廠，航港局很亂來，請教很多專家，認為拖離蘇菲亞號對環境傷害比就地解體小；因為山陀兒颱風造成蘇菲亞號傾斜45度，其實就可以拖行。

環保局長局長許仁澤表示，航港局發包拆除方法不一樣，不是印象中看到的拆船方式，不是直接剖開，會用大鋼牙從上部一層一層拆除，所以工期要50天， 如果拖到外海航道必須深度要夠，且蘇菲亞號要拖出去也有困難，安平港現有的工作船不夠力，要拖很久才有辦法；目前招標作業已經完成，應11月可以動工，希望年底前可以處理完畢 ，作業時市府會嚴加注意。

李啟維也要求政府應未雨綢繆避免再發生類似情形，據了解這些貨輪原本停在別的國家，被強制驅離才來到台灣，政府毫無作為，才會造成擱淺海岸求償無門窘境。

市長黃偉哲表示，颱風要來之前，海巡有要求貨輪入港避風但被拒絕，而在外海懸錨，結果颱風造成繫繩斷掉漂到沙灘擱淺，在行政院會報告二次，行政院長來台南也反映過一次， 院長說因為外籍船隻在外海無管轄權，會研議修法，否則現行要追究責任時，船公司就解散，就會求償無門。