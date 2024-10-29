壯世代就業再造職涯 嘉義就業中心協助7旬婦重入職場
勞動部雲嘉南分署運用「壯世代就業獎勵」，協助失業達3個月以上壯世代職涯再造，日前分署嘉義就業中心順利協助73歲翠姊（化名）重造進職場，為該中心媒合最高齡就業紀錄，每月可領近3萬元薪資。
依據勞動部勞動統計顯示，2023年45～64歲勞參率66.35%，同年度65歲以上勞參率僅有9.91%，遠低於其他勞動年齡層，更是低於美、日、南韓等國家。為提高狀世代重返職場意願及穩定續留職場，雲嘉南分署積極運用「壯世代就業獎勵」，協助失業達3個月以上壯世代職涯再造。
73歲的翠姊，單親30年，獨力撫養4名子女長大成人，退休後因經濟壓力希望重返職場，但求職10多年四處碰壁，嘉義就業中心了解其狀況後，運用「職場學習再適應計畫」和「壯世代就業獎勵」協助她成功就業唐聚企業公司擔任操作技術員，還可領到壯世代就業獎勵金6萬元，開啟銀髮族職涯2.0。
她說，「退休後真的很難靠自己找工作」，雖然有領取退休金，但每月僅1萬多元的退休金面對通貨膨脹根本入不敷出，為了生活仍需重返職場，但因為年過旬無法搬重物、視力退化，又需要照顧自小患有小腦萎縮症孩子等困境，求職過程非常艱辛，希望尋找能重複操作、性質單純的工作。
今年，她初次到嘉義就業中心尋求幫助，在家人的支持與就服員積極協助下，於4月順利媒合生產塑膠製品的唐聚企業公司。
就服員表示，除協助翠姊進行就業諮詢、評估翠姊的體能狀態和工作偏好，並積極運用「職場學習再適應計畫」和「中高齡及高齡僱用獎助」，終於順利助她重返職場，到唐聚企業擔任製程技術員；就業以來翠姐十分珍惜這份工作，勤奮且誠懇的工作態度不僅深獲同事的喜愛，雇主也稱讚翠姊在製程機械操作上相當細心。
嘉義就業中心主任李奇玟表示，「壯世代就業獎勵」以協助45歲以上依法退休及55歲以上失業3個月以上壯士代投入職場及穩定就業為目標，求職者只要到公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加該計畫，就服員將協助壯世代評估求職技能及適合工作，經推介就業穩定工作滿3個月，還可以申請就業獎勵金最高6萬元。計畫詳情電洽05-2240656嘉義就業中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言