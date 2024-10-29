壯世代就業再造職涯 嘉義就業中心協助7旬婦重入職場

勞動部雲嘉南分署運用「壯世代就業獎勵」，協助失業達3個月以上壯世代職涯再造，日前分署嘉義就業中心順利協助73歲翠姊（化名）重造進職場，為該中心媒合最高齡就業紀錄，每月可領近3萬元薪資。

依據勞動部勞動統計顯示，2023年45～64歲勞參率66.35%，同年度65歲以上勞參率僅有9.91%，遠低於其他勞動年齡層，更是低於美、日、南韓等國家。為提高狀世代重返職場意願及穩定續留職場，雲嘉南分署積極運用「壯世代就業獎勵」，協助失業達3個月以上壯世代職涯再造。

73歲的翠姊，單親30年，獨力撫養4名子女長大成人，退休後因經濟壓力希望重返職場，但求職10多年四處碰壁，嘉義就業中心了解其狀況後，運用「職場學習再適應計畫」和「壯世代就業獎勵」協助她成功就業唐聚企業公司擔任操作技術員，還可領到壯世代就業獎勵金6萬元，開啟銀髮族職涯2.0。

她說，「退休後真的很難靠自己找工作」，雖然有領取退休金，但每月僅1萬多元的退休金面對通貨膨脹根本入不敷出，為了生活仍需重返職場，但因為年過旬無法搬重物、視力退化，又需要照顧自小患有小腦萎縮症孩子等困境，求職過程非常艱辛，希望尋找能重複操作、性質單純的工作。

今年，她初次到嘉義就業中心尋求幫助，在家人的支持與就服員積極協助下，於4月順利媒合生產塑膠製品的唐聚企業公司。

就服員表示，除協助翠姊進行就業諮詢、評估翠姊的體能狀態和工作偏好，並積極運用「職場學習再適應計畫」和「中高齡及高齡僱用獎助」，終於順利助她重返職場，到唐聚企業擔任製程技術員；就業以來翠姐十分珍惜這份工作，勤奮且誠懇的工作態度不僅深獲同事的喜愛，雇主也稱讚翠姊在製程機械操作上相當細心。