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申辦土地登記還可雙重抽大獎 台南出招了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府地政局為推廣「數位櫃台」網路申辦土地登記案件，舉辦雙重抽獎活動。圖／南市地政局提供
台南市政府地政局為推廣「數位櫃台」網路申辦土地登記案件，舉辦雙重抽獎活動。圖／南市地政局提供

台南市政府地政局為推廣「數位櫃台」網路申辦土地登記案件，即日起到12月25日，舉辦「數位櫃台自己來，iPhone手機抽起來」及「網路申辦任我遊，手機大獎讓你留」雙重抽獎活動，近期要申辦地政業務的市民可要把握機會。

南市地政局長陳淑美表示，因應智慧地政服務的趨勢，臨櫃申辦登記業務不再是唯一選擇，透過內政部「數位櫃台」，即可線上申請土地登記案件，相當便民。

網路申辦登記案件可分為「全程網路申請」及「非全程網路申請」，其中全程網路申請案件可由不動產所有權人自行申請辦理，而非全程網路申請登記案件，是由地政士或律師等專業代理人提出申請，再將相關的紙本文件，例如契約書、印鑑證明及所有權狀等，直接郵寄到管轄地政事務所辦理，如當事人一併使用線上聲明服務，還可替代印鑑證明，免再奔波多個機關，安全省時又便利。

地政局指出，自內政部開放網路申辦土地登記案件功能，申辦件數已逐年提升，今年前9月，全*市使用網路申辦土地登記案件件數已突破560件。為讓「數位櫃台」網路申辦服務廣為人知，提升智慧地政執行績效，特舉辦抽獎活動，提供iPhone16、iPad、NS Switch OLED、Dyson吸塵器等多項好禮，鼓勵民眾及專業代理人以網路申請方式辦理土地登記案件，就有機會獲得大獎。

只要透過自然人憑證或工商憑證登入網站，即可便捷地完成案件申請，大幅降低過去排隊等候送件時間及減少交通成本，又有機會獲得精美獎品，一舉多得，歡迎大家把握機會多加利用。

台南市政府地政局為推廣「數位櫃台」網路申辦土地登記案件，舉辦雙重抽獎活動。圖／南市地政局提供
台南市政府地政局為推廣「數位櫃台」網路申辦土地登記案件，舉辦雙重抽獎活動。圖／南市地政局提供

內政部 印鑑 台南 網路

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