中埔連10震 嘉縣14校受損

嘉義縣中埔鄉前天下午至昨凌晨累計10起地震，出現活動中心女兒牆坍落、學校天花板掉落等不少建築損害。縣府統計，全縣14間國中、小學的部分教室暫時無法用，4名中埔鄉民安置於汽車旅館；縣長翁章梁昨勘災說，會盡速協助復原。

中埔鄉公所統計，龍門村、隆興村、中埔村、裕民村、富收村、金蘭村、義仁村、塩舘村共8村落的公有建物受損，包括龍門村活動中心女兒牆坍落、裕民村活動中心屋頂瓦片剝落、義仁村長青會館磁磚剝落、塩舘社區活動中心電梯故障。

中埔鄉民宅部分共受損27戶，車輛受損2部，其中有民宅受損嚴重，結構恐有疑慮，鄉公所將4人收容安置於邁阿密汽車旅館。

縣府教育處表示，中埔鄉中埔國中第4棟校舍的4樓共7間教室的輕鋼架天花板零星變形，師生暫時換到別樓層，預計下周一回復正常，校內其他校舍出現走廊天花板破損、宿舍輕鋼架天花板掉落，活動中心水塔管線斷裂、玻璃破裂、大門變形；水上鄉忠和國中則一般教室、電腦教室輕鋼架天花板各數十片因地震損毀，目前有教室、電腦教室、活動中心暫時封閉。

翁章梁前往勘災，指出連續幾個地震確實讓民眾感到憂心，震央中埔鄉的學校、民宅都有些損害，教育處目前針對校園災損正緊急復原中，經濟發展處也將請專人鑑定民宅損害，呼籲鄉親小心餘震、預先防範，颱風也慢慢逼近，避免造成二次傷害。