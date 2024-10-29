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口湖升壓站自救會 告縣府瀆職

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林口湖鄉居民反對興建光電場升壓站，近百人昨再到縣府、議會陳抗，副議長蔡咏鍀（前排右二）接下陳情書。記者陳雅玲／攝影
雲林口湖鄉居民反對興建光電場升壓站，近百人昨再到縣府、議會陳抗，副議長蔡咏鍀（前排右二）接下陳情書。記者陳雅玲／攝影

睿日光電規畫在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能光電案場升壓站，居民組自救會反彈，近百人昨再到縣府、議會陳抗，質疑業者另涉綠能弊案遭起訴，縣府應撤銷此案同意函等，自救會更赴地檢署控告縣府涉瀆職。縣長張麗善說，已行文能源署要求重新審查。

雲縣府建設處代理處長鄭峯明表示，睿日光電在口湖謝厝寮興建升壓站是由能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見，轉請能源署妥為處理。

謝厝村的村民組成的口湖鄉反變電自救會指出，睿日光電升壓站選址鄰近淨水場，且業者在甲地開會、乙地蓋光電，業者曾向居民提告恐嚇、強制、侵入私人土地等罪，先前縣府已要求業者在未取得地方共識前先停工，但上周五又有重機具進場。

自救會指出，業者在申請文件中，故意將新湖段108地號及鄰近土地虛報為「不利農業耕作區」，欺騙縣府核發地方同意函，並藉此向經濟部能源署申請籌設許可函，縣府也未對睿日光電的申請內容進行核實，錯誤核准「非都容許」使用申請。

民進黨議員蔡孟真、張維崢、蔡永富、洪如萍、林文彬、江文登在議會也針對該案質詢。張麗善會後受訪說，她感到很遺憾，但縣府已積極尋求各種管道解套；針對自救會提告縣府瀆職，張麗善說，公務人員本於職責審查，皆是依法行政，在司法沒有定讞前，都應該無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望整件事回歸正常司法案件審理程序。

口湖鄉 張麗善 自救會

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