台南清潔隊颱風出勤 議員爭取加1補1

今年凱米、山陀兒颱風影響有多天停班停課，康芮颱風又將襲台，台南有議員昨質詢說，清潔隊員在颱風假出勤，6都已有3都採取加發1天加班費及補休1天的「加1補1」，南市卻無，市府應跟進。市長黃偉哲回應，須全面性考量。

環保局長許仁澤說，清潔隊工會很早就有提及颱風天出勤要「加1補1」的問題，「我個人採取支持態度」，畢竟不只是颱風天出勤，清潔隊員就連在颱風過後出勤，也都有很高風險，因此會考慮爭取加1補1的方式。

市議員陳怡珍質詢說，每當颱風來臨時，市民除了等待市府宣布是否停班課，最關心的就是垃圾收運問題，此外，颱風期間易造成多處路樹倒塌、交通受阻，須仰賴清潔隊在颱風天冒著風雨出勤清理，其實相當危險，颱風過後更要負責災後環境復原清理，顯見清潔隊很重要。

對此，黃偉哲答詢說，會進一步思考並朝加1補1方向討論，最快會在明年編列預算時決定，不過須考量中央統一一致的法規，尤其要考量公平性，警察、消防、工務局等人員也會在風雨期間出勤，牽涉範圍廣大，會納入所有颱風天出勤的市府團隊，以整體全面性來研擬。