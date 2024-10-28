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台南議員關心明年完工社宅租金 黃偉哲承諾照顧弱勢

中央社／ 台南28日電
台南市政府自建社會住宅「宜居小東」預計最快114年下半年度公告招租，共計379戶。圖／台南市都發局提供（中央社）
台南市政府自建社會住宅「宜居小東」預計最快114年下半年度公告招租，共計379戶。圖／台南市都發局提供（中央社）

台灣基進台南市議員李宗霖今天在議會質詢時，關心預定明年完工的社宅「宜居小東」進度及租金，台南市長黃偉哲表示，將研議不同方式，讓弱勢不必付太高租金享受良好品質。

李宗霖表示，台南市從今年年底開始陸續有社會住宅完工，預定明年完工的「宜居小東」位於精華地段，因此可讓符合資格的弱勢族群進住，不一定只能選擇住在較偏僻地區，因此希望市府針對內部設施及租金部分可以多用心。

黃偉哲回應表示，台南市社宅可分中央政府興建與市府自行興建或取得兩種，中央興建的租金要依據中央制定標準，市府自行興建或取得者，市府會研議不同相關方式，針對台南特色，讓弱勢族群不用付出那麼多錢，也能住在很好地段，擁有良好生活品質。

他說，用較便宜價格出租並非圖利入住者，將研議例如「青銀共居」概念，鼓勵年輕人關懷照顧年長者，可用優先資格或較便宜價格入住等方案。

台南市政府都市發展局提供資料說明，「宜居小東」預計最快114年下半年度公告招租，共計379戶，規劃提供40%戶數供予社會及經濟弱勢戶。

都發局指出，租金部分，市府持續討論除依內政部研擬「社會住宅租金分級收費原則（草案）」，也會衡酌台南實際情形，考量承租者所得狀況及負擔能力、市府財政情形、社政單位政策件與整體公平性等綜合因素評估，並會同府內相關單位研訂最適租金制度。

都發局指出，「宜居小東」為地下3層、地上14層，房型規劃1房至3房，附設3戶商業空間、1戶辦公室、4班幼兒園、老人日照中心及341汽車位、500多機車位，預計明年第二季辦理完工驗收程序，接著進行內裝硬體設施。

台南 車位 黃偉哲

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