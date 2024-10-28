嘉義市購物節破8.3億創新高 百萬轎車幸運得主歡喜領獎

嘉義市購物節於7月1日開跑至10月10日圓滿落幕，發票登錄總金額8.3億元，打破去年紀錄創新高，今天市府舉辦頒獎典禮，百萬現金、百萬轎車、機票、名牌精品包等一一送出，羡煞旁人。有雞排店黃姓闆娘連4年獲獎，堪稱購物節最佳代言人，也將延續好運下去。市長黃敏惠表示，活絡嘉義市買氣與觀光人潮，展現嘉義市驚人的消費力。

今年活動有百萬油電休旅車1名、特獎100萬現金1名與貳獎歐洲雙人來回機票1名、參獎電動機車10名、肆獎飯店住宿券3名、電子支付專屬獎頭獎台銀黃金1名、嘉購王獲市值14萬元名牌包1名等，今天都到場領獎，旁人不斷投來羡慕眼光。

參加四屆購物節年連中獎的雞排店黃姓闆娘表示，曾經中獎黃金與日本機票，今年又抽中電動機車，身旁親友都非常羨慕，紛紛表示明年一定要參加購物節。她分享中獎秘訣就是，善用雲端發票，平時也多做公益、心存善念。

黃敏惠表示，購物節已經邁入第5屆，過去幾年，曾面對疫情衝擊及考驗，但在各界的用心，以及議會的支持，凝聚起大大的力量，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，打破歷年紀錄衝破8.3億；雲端發票登錄總筆數也高達60萬7349筆，比去年成長4成。

百萬油電車得主嘉義市李小姐表示，剛接到電話以為是詐騙，求證確定後，直呼非常幸運，此次抽到的是自己非常想換的車款，讓她美夢成真。她是黃敏惠曾任教過的中山女高校友，定居嘉義市又獲大獎，和嘉義市很有緣份。透露得獎的秘訣是使用雲端發票，不僅環保，又能確保中獎時發票不會不見而錯失得獎機會。

特獎百萬現金得主，來自嘉義縣蘇小姐，出國剛回到台灣就接獲得獎通知，中獎發票是在好市多購買蔬果，日常消費就能抽到現金100萬，喜從天降。嘉義市張小姐抽中價值30萬元的歐洲來回機票2張。

電子支付頭獎得主是嘉義市李小姐，趁著購物節檔期換購洗衣機參加抽獎、響應數位支付，獲得台灣銀行發行的黃金（幻彩條塊20公克），開心抱回大獎。「嘉購王」消費金額3788萬元也創活動新高，獲市價14萬元名牌包。

市府建設處長田長沛表示，今年不僅發票登錄總額創新高，購物節連續3年開放民眾使用載具系統綁定，讓抽獎方便，也帶動消費者一起減紙減碳數位化生活。