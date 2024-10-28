全民運動會南市傳捷報 再摘4金1銀2銅…總計9金11銀16銅

全民運動會進入第3天，台南市代表隊今天再摘4金1銀2銅，累積獎牌數9金11銀16銅，成績亮眼，其中男子組扯鈴個人賽、高爾夫球團體賽及女子組雙人賽、男女混合雙人賽都拿下金牌。體育局表示，接續3天賽事，選手陸續初賽，將再締造佳績。

全民運動會自26日起至31日舉行，今10月28日賽程共摘下4金1銀2銅，民俗體育代表隊選手曹子宏在男子組扯鈴個人賽拿下金牌，地面高爾夫球代表隊選手馬忠梅、莊佩螢、陳林閑月、陳桂蘭、陳郭貴花、謝碧芳在女子組團體賽摘下金牌，王敏吟及陳鄭碧美在女子組雙人賽摘金、莊博友及施秋菊在男女混合組雙人賽奪得金牌，郭阿心及蔡悟超在男子組雙人牌獲得銅牌。

另，國術代表隊選手林雅惠在女子組拳術內家拳單練取得銀牌、龍獅運動代表隊拿下龍獅運動男女混合組南獅競速銅牌。

體育局表示，接下來還有3天的賽事，南市優秀選手都將陸續出賽，繼續努力爭取更好的成績表現，在賽場上寫下動人的故事，請大家一起為南市選手加油打氣。