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全民運動會南市傳捷報 再摘4金1銀2銅…總計9金11銀16銅

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地面高爾夫球代表隊選手馬忠梅、莊佩螢、陳林閑月、陳桂蘭、陳郭貴花、謝碧芳在全民運動會女子組團體賽摘下金牌。圖／南市體育局提供
台南市地面高爾夫球代表隊選手馬忠梅、莊佩螢、陳林閑月、陳桂蘭、陳郭貴花、謝碧芳在全民運動會女子組團體賽摘下金牌。圖／南市體育局提供

全民運動會進入第3天，台南市代表隊今天再摘4金1銀2銅，累積獎牌數9金11銀16銅，成績亮眼，其中男子組扯鈴個人賽、高爾夫球團體賽及女子組雙人賽、男女混合雙人賽都拿下金牌體育局表示，接續3天賽事，選手陸續初賽，將再締造佳績。

全民運動會自26日起至31日舉行，今10月28日賽程共摘下4金1銀2銅，民俗體育代表隊選手曹子宏在男子組扯鈴個人賽拿下金牌，地面高爾夫球代表隊選手馬忠梅、莊佩螢、陳林閑月、陳桂蘭、陳郭貴花、謝碧芳在女子組團體賽摘下金牌，王敏吟及陳鄭碧美在女子組雙人賽摘金、莊博友及施秋菊在男女混合組雙人賽奪得金牌，郭阿心及蔡悟超在男子組雙人牌獲得銅牌。

另，國術代表隊選手林雅惠在女子組拳術內家拳單練取得銀牌、龍獅運動代表隊拿下龍獅運動男女混合組南獅競速銅牌。

體育局表示，接下來還有3天的賽事，南市優秀選手都將陸續出賽，繼續努力爭取更好的成績表現，在賽場上寫下動人的故事，請大家一起為南市選手加油打氣。

台南市地面高爾夫球選手王敏吟及陳鄭碧美在全民運動會女子組雙人賽摘下金牌。圖／南市體育局提供
台南市地面高爾夫球選手王敏吟及陳鄭碧美在全民運動會女子組雙人賽摘下金牌。圖／南市體育局提供
台南市地面高爾夫球選手莊博友及施秋菊在全民運動會男女混合組雙人賽奪得金牌。圖／南市體育局提供
台南市地面高爾夫球選手莊博友及施秋菊在全民運動會男女混合組雙人賽奪得金牌。圖／南市體育局提供
台南市民俗體育選手曹子宏(右二)在全民運動會男子組扯鈴個人賽拿下金牌。圖／南市體育局提供
台南市民俗體育選手曹子宏(右二)在全民運動會男子組扯鈴個人賽拿下金牌。圖／南市體育局提供

台南 運動 金牌 體育

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