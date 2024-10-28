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台南明和公園寵物友善專區實踐人犬分流 打造動物友善城市

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自台南市政府
照片取自台南市政府

台南市政府於27日在明和寵物友善公園舉辦「我愛毛孩從心開始」活動，現場特別邀請社團法人臺灣偵搜犬協會到場，讓市民朋友可近距離與搜救犬英雄們接觸互動，並了解搜救犬工作性質。台南市長黃偉哲也特別出席活動，帶著自家毛孩黑妞前來，和民眾一起度過愉快的假日時光，他表示台南市將持續推動寵物友善專區，活化各地可運用空間，致力實現人犬分流的政策理念，讓市民朋友皆可安心運動，且讓毛孩也能盡情玩耍。

黃偉哲市長表示，寵物友善公園的設置不僅可以提供飼主及毛孩獨立放風玩耍專區，同時也能提高民眾運動及小朋友玩樂安全性，真正落實人犬分流政策，讓大家都能安心自在使用公園設施與空間，他也呼籲飼主攜帶犬隻外出時，應善盡管理責任義務，除進出公園遛狗要繫妥牽繩，做好適當防護措施，更要發揮公德心主動撿拾自家愛犬排遺，共同打造人犬共好的動物友善城市。

動保處指出，南區明和寵物友善公園位於明和公園西南角(中華西路一段與新興路交叉口)，從遠觀可看見黃綠橘鮮明色彩與豆哥及凱娣圖案入口意象，而寵物運動區坐落於平坦草地上，總面積約530平方公尺，其邊界設有白色圍籬及雙道進出門，同時設有休憩座椅與洗手台，提供飼主休息及清洗使用，不僅讓毛孩能自由奔跑促進身心健康，更能增進飼主與寵物交流玩耍情感。

聚傳媒

台南 寵物 黃偉哲

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