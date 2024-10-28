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嘉義中埔昨「連10震」！縣長翁章梁勘災 盡速協助復原
嘉義縣中埔鄉從昨天下午至今天凌晨地震不斷至少有10起，嘉義縣政府統計目前有14間學校回報災損，主要是天花板掉落，外牆磁磚剝落，玻璃碎裂，幸好人員平安，將盡快安排現勘協助學校改善，回復正常教學。縣長翁章梁勘看災情後表示，盡速協助復原。
翁章梁說，連續幾個地震確實讓民眾感到憂心，震央中埔鄉的學校、民宅都有些損害，教育處目前針對校園災損正緊急復原中，經濟發展處也將請專人鑑定民宅損害，呼籲鄉親小心餘震、預先防範，颱風也慢慢逼近，中埔鄉公所正在勸離、安置民眾，避免造成二次傷害。
縣府教育處表示，14間國中小受到地震影響，災情包括教室輕鋼架天花板變形、水塔管線破裂、玻璃破裂、牆壁裂痕、磁磚凸起、掉落等，未傳出人員傷亡，校方調度教室，並封閉活動中心暫停使用。
中埔鄉龍門村、隆興村、裕民村、塩舘村、中埔村等地21戶房屋受損、車輛壓損等，公所安置邁阿密汽車旅館4人，縣長翁章梁會同中埔鄉長李碧雲前往家戶勘災，盼儘速協助復原。
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