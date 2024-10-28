影／台南新化龍崎山區小黃公車上線 首用純電休旅車載客

台南市小黃公車今天前進新化、龍崎山區，還首次由「市區汽車客運」業者營運，首次亮相純電動國產7人座休旅車投入服務，要改善原有大面積山區班次不足問題。市長黃偉哲下午主持通車。認為低碳環保又舒適，要讓鄉親父老有「超高級的享受！」

公共運輸處長吳俁之表示，小黃公車「固定班次」依路線行駛，民眾可在站牌招手搭乘，「預約班次」則需2人以上共乘，最遲搭車前1日下午5點前，電話進線或利用大台南公車APP預約，可預約時段上午6點到晚上10點，且站牌1公里內可到府接送，收費比照公車，使用電子票證享基本里程免費等優惠，另使用市民卡敬老卡、愛心卡也免費搭乘。

黃偉哲表示，市府致力於要讓大台南每個角落都有綿密的公共運輸路網，新化緊鄰龍崎山區，位於丘陵與平原交界，地勢東高西低，部分居民散居於山區村落，道路狹小又蜿蜒，特別適合使用小黃公車服務。

黃偉哲提到，台南小黃公車不斷進化，這次小黃公車創下兩個里程碑，第一是首次導入國產純電動7人座休旅車，座位數更多，乘坐空間更大更舒適，綠能運輸落實低碳淨零永續城市，第二是首次由市府輔導計程車隊業者轉型「市區汽車客運業」，頒贈市區客運營業執照，象徵偏鄉運輸和公車路網的緊密結合。

交通局長王銘德指出，本次開通「綠14」、「綠15」為一般公車轉型，未來尖峰時段仍維持公車載運，離峰的班次則改為小黃公車，又可提供站牌1公里內到府接送和預約功能，節省成本又提升便利性。

王銘德說，「綠14」由新化到九層嶺，「綠15」由新化到五甲勢，其中在許多地點設置「台南獨創的預約站牌」，包括以聚落生活中心為主的「洋子寮」、「𦰡拔林」，觀光熱點「新化果菜市場」、「綠谷西拉雅」，及滿足就醫需求的「台南醫院新化分院」等地，2條路線也都可在新化轉運站轉乘幹線公車。

局長王銘德特別指出，「綠15」的預約站牌還擴及龍崎區土崎里部落，該部落長年被列為公共運輸缺口，透過預約站牌的設置，即使路線沒有直接經過，也能提供客製化的交通服務，「補上大台南公共運輸最後一塊拼圖」。

「綠14」及「綠15」小黃公車由成功汽車公司台一大車隊提供服務，叫車專線：06-331-9555。

王銘德說，通車後台南已有33條小黃公車路線，擴及21個行政區，總搭乘人次已突破22萬人次，今年還有9條路線將陸續上線，共爭取中央補助經費535萬元，力拚把小黃公車開到台南每個角落。