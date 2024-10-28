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稀有冬季候鳥白額雁台南現蹤 一次4隻引鳥友追拍

中央社／ 台南28日電

台南市七股區曾文溪畔近日出現4隻稀有冬候鳥白額雁，雖然昨晚至今天上午有時飄起小雨，但仍吸引不少鳥友前往拍照，盼以鏡頭捕捉這群罕見嬌客身影。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，白額雁在台灣屬稀有冬候鳥，並不常見，已有大約5、6年沒有在台南現蹤，且以往大多是零星1、2隻，一次出現4隻更是少見，因此吸引不少鳥友前往追拍。

幾天前鳥訊傳開後，上午仍有鳥友在七股區曾文溪堤防附近發現4隻白額雁一起出現，在社群網站分享覓食、休息等照片，顯示這4隻白額雁至今仍留在曾文溪畔一帶棲息。

依台灣生命大百科網站資料，白額雁雖未被列入保育鳥類，但在台灣為稀有冬候鳥，出現數量佔族群比例很低，出現時間約每年10月至翌年3月間，棲息河口、海岸以及農田濕地

台南 曾文 濕地 生態保育 社群 網站

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