嘉義中埔27日1小時連8震 31處建物受損殃及14校

嘉義縣中埔昨天1個小時左右接連8起有感地震，讓鄉親心生恐慌。公所今天統計建物受損31處、安置4人，人員均安，嘉義縣轄14所中小學毀損，多為天花板掉落、外牆磁磚剝落等。

據交通部中央氣象署昨天數據，昨天下午2時19分起至3時31分，於嘉義縣中埔鄉接連發生8起地震，皆屬淺層地震，其中3起規模4.5以上，接連地鳴並緊接上下搖動，讓飽受恐慌的嘉義鄉親隨時準備要往戶外跑。

中埔鄉長李碧雲今天告訴中央社記者，昨天發生地震後，除派員駐守鄉公所接鄉親通報外，即與民進黨立委陳冠廷一同勘災，今天上午也察看鄉親所通報災情，截至中午，已有8個村落發生災情，公有建物受損4處、民宅損壞有27戶、收容安置4人。

李碧雲指出，龍門社區活動中心女兒牆坍落壓毀停放車輛、裕民社區活動中心屋頂瓦片部分剝落、社區圍牆倒塌壓損車輛，民宅毀損大多牆壁龜裂、外牆磁磚剝落等；中埔村一處整排透天住宅出現較嚴重牆壁龜裂，與另一戶3樓搭建交界處出現明顯裂痕，將民宅都先暫列危險住宅，已勸導住戶撤離。

陳冠廷表示，氣象署預警未來1周仍可能發生規模4以上餘震，提醒鄉親若發現住家有明顯龜裂或地基下陷等狀況，應立即通報鄉公所，勿繼續待在危險建物內。

陳冠廷指出，中埔鄉公所已建立災情通報機制，將會同嘉義縣政府一同評估受損建物安全性，並進行災損列冊，後續將協助民眾辦理相關救助申請。

嘉義縣政府教育處統計，縣轄目前有14所學校回報災損，主要是天花板掉落、外牆磁磚剝落、玻璃碎裂及門窗變形等，其中中埔及忠和國中災損較嚴重，昨天逢假日，師生均安。

教育處指出，災損學校部分教室無法上課，則由校方自行安排調配至他處上課，以不影響學生上課權益為優先，教育處將盡快安排現勘並協助學校改善，讓學校早日回復正常教學。