快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵外送員減碳！台南補助購電動機車 秋冬再加碼補助月租費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南補助外送員買電動機車，秋冬再加碼補助月租費。圖／南市環保局提供
台南補助外送員買電動機車，秋冬再加碼補助月租費。圖／南市環保局提供

為鼓勵外送員加入減碳行列，台南是6都中最早加碼補助外送員購買電動機車，並考量到外送員工作習性，首創在空品不良季期間提供月租費補助。目前正進入空品不良季，依接單數每月最高補助800元，申請已開始，環保局今籲請更多民眾加入減碳行列。

環保局表示，南市為改善空氣品質，今年率先全國公告新購或換購電動機車補助方案，針對高行駛里程外送員族群加碼補助3000元，並在秋冬空汙季節再投入150萬元補助月租費，鼓勵外送員使用電動機車。

環保局長許仁澤說，目前兩大外送平台在南市約有9000名外送員，其中約1450名使用電動機車。為鼓勵外送員加入減碳行列，今年機車汰舊換新補助外送員方案，申請條件由原先需符合前一年度需完成接單1000件的條件，改為完成接單100件即可申請，藉此提升外送員汰換意願。

環保局提醒，為加秋冬空品不良季的空氣品質改善，自今年10月1日至12月31日期間，更特別針對外送員族群推出月租費補助，依最高接單數月份申請，每月最高補助800元，每輛最多可申請3個月，補助名額有限，相關補助辦法詳見「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」。

台南 外送員 減碳 環保局長 空氣品質 電動機車

延伸閱讀

清潔隊颱風天值勤加1補1有譜？黃偉哲：會全面性考量

台南升級空污管制 將推亮麗晴空行動3.0計畫

南市打擊汙染提升空品 推亮麗晴空3.0計畫

桃2.2萬外送員都有保意外險？ 議員質疑：實情並非如此

相關新聞

嘉義中埔連10震 縣轄14國中小傳災情...部分教室暫無法使用

嘉義縣中埔鄉從昨天下午至今天凌晨連續10次地震，嘉義縣政府統計縣轄有14間國中小出現零星災情，以中埔鄉6間國中小最多，甚...

影／台南新化龍崎山區小黃公車上線 首用純電休旅車載客

台南市小黃公車今天前進新化、龍崎山區，還首次由「市區汽車客運」業者營運，首次亮相純電動國產7人座休旅車投入服務，要改善原...

鼓勵外送員減碳！台南補助購電動機車 秋冬再加碼補助月租費

為鼓勵外送員加入減碳行列，台南是6都中最早加碼補助外送員購買電動機車，並考量到外送員工作習性，首創在空品不良季期間提供月...

小東公宅租金比中央低？ 黃偉哲：會依台南自己的標準

台南市宜居小東公宅預計明年初完工，也是台南首案自建的公宅，有議員今質詢時，關心小東公宅進度及承租租金、對象，對此，市長黃...

揪愛心助弱勢 北台南家扶青皮椪柑義賣限量300箱

67歲「柑橘達人」伍國賢在台南東山種植橘子近50年，8年來每年捐贈青皮椪柑給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，累計迄今近200...

清潔隊颱風天值勤加1補1有譜？黃偉哲：會全面性考量

罕見「11月颱」康芮颱風恐不排除登陸台灣，清潔隊在颱風天因會出勤協助清運垃圾，相當辛苦，6都包含台北、桃園、台中及高雄等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。