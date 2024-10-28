聽新聞
0:00 / 0:00
鼓勵外送員減碳！台南補助購電動機車 秋冬再加碼補助月租費
為鼓勵外送員加入減碳行列，台南是6都中最早加碼補助外送員購買電動機車，並考量到外送員工作習性，首創在空品不良季期間提供月租費補助。目前正進入空品不良季，依接單數每月最高補助800元，申請已開始，環保局今籲請更多民眾加入減碳行列。
環保局表示，南市為改善空氣品質，今年率先全國公告新購或換購電動機車補助方案，針對高行駛里程外送員族群加碼補助3000元，並在秋冬空汙季節再投入150萬元補助月租費，鼓勵外送員使用電動機車。
環保局長許仁澤說，目前兩大外送平台在南市約有9000名外送員，其中約1450名使用電動機車。為鼓勵外送員加入減碳行列，今年機車汰舊換新補助外送員方案，申請條件由原先需符合前一年度需完成接單1000件的條件，改為完成接單100件即可申請，藉此提升外送員汰換意願。
環保局提醒，為加秋冬空品不良季的空氣品質改善，自今年10月1日至12月31日期間，更特別針對外送員族群推出月租費補助，依最高接單數月份申請，每月最高補助800元，每輛最多可申請3個月，補助名額有限，相關補助辦法詳見「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言