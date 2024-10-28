質疑光電升壓站申請程序違法 雲林口湖鄉民陳情抗議

雲林縣口湖反變電站自救會質疑睿日光電申請口湖謝厝寮興建升壓站程序違法，近百名村民今天到縣府抗議，要求縣府撤照，再到縣議會向副議長蔡咏鍀遞訴願書，盼議會監督縣府。

口湖鄉謝厝村民因升壓站位置距離村落太近，且有污染飲用水疑慮，更不滿光電公司在甲地開會、乙地蓋，因此村民成立反變電站自救會，多次到雲林縣議會、縣政府遞交陳情書。而村民上週五發現大型機具進駐工地，引發不滿，今天再度到縣府和縣議會表達訴求。

口湖反變電站自救會質疑睿日光電申請口湖謝厝寮興建升壓站程序違法，一行人先到縣政府拉白布條抗議「官商勾結」，要求縣府撤銷同意函及容許使用，隨後兵分兩路，其中一隊到雲林地檢署按鈴控告，另一隊則到縣議會遞訴願書。

蔡咏鍀代表接下訴願書並強調，雲林縣議會絕對與民眾站在一起。民進黨議員蔡孟真、張庭綺、張維崢、蔡永富、洪如萍、林文彬、江文登等人在議會也針對此案進行質詢。

張麗善表示，公務人員本於職責審查，皆是依法行政，無論是律師或陳情民眾，在司法沒有定讞前，都應該無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望大家能夠讓整件事回歸專業，回歸正常司法案件審理程序，由司法人員判定。

張麗善呼籲經濟部能源署要求業者暫停施工，並撤銷核發許可。

雲林縣政府建設處代理處長鄭峯明表示，睿日光電在口湖謝厝寮興建升壓站是由能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見轉請能源署妥為處理。