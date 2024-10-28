快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

質疑光電升壓站申請程序違法 雲林口湖鄉民陳情抗議

中央社／ 雲林縣28日電

雲林縣口湖反變電站自救會質疑睿日光電申請口湖謝厝寮興建升壓站程序違法，近百名村民今天到縣府抗議，要求縣府撤照，再到縣議會向副議長蔡咏鍀遞訴願書，盼議會監督縣府。

口湖鄉謝厝村民因升壓站位置距離村落太近，且有污染飲用水疑慮，更不滿光電公司在甲地開會、乙地蓋，因此村民成立反變電站自救會，多次到雲林縣議會、縣政府遞交陳情書。而村民上週五發現大型機具進駐工地，引發不滿，今天再度到縣府和縣議會表達訴求。

口湖反變電站自救會質疑睿日光電申請口湖謝厝寮興建升壓站程序違法，一行人先到縣政府拉白布條抗議「官商勾結」，要求縣府撤銷同意函及容許使用，隨後兵分兩路，其中一隊到雲林地檢署按鈴控告，另一隊則到縣議會遞訴願書。

蔡咏鍀代表接下訴願書並強調，雲林縣議會絕對與民眾站在一起。民進黨議員蔡孟真、張庭綺、張維崢、蔡永富、洪如萍、林文彬、江文登等人在議會也針對此案進行質詢。

張麗善表示，公務人員本於職責審查，皆是依法行政，無論是律師或陳情民眾，在司法沒有定讞前，都應該無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望大家能夠讓整件事回歸專業，回歸正常司法案件審理程序，由司法人員判定。

張麗善呼籲經濟部能源署要求業者暫停施工，並撤銷核發許可。

雲林縣政府建設處代理處長鄭峯明表示，睿日光電在口湖謝厝寮興建升壓站是由能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見轉請能源署妥為處理。

口湖鄉 司法 雲林

延伸閱讀

抗議升壓站申請過程違法 雲林口湖自救會陳情縣府要求撤照

致詞PK！張麗善：不能延宕致詞+1 盧秀燕示範省話女王

張麗善參訪台南林百貨 與黃偉哲交流古蹟營運經驗

盧秀燕籲碳費分給地方 張麗善：至少留5成以上

相關新聞

嘉義中埔連10震 縣轄14國中小傳災情...部分教室暫無法使用

嘉義縣中埔鄉從昨天下午至今天凌晨連續10次地震，嘉義縣政府統計縣轄有14間國中小出現零星災情，以中埔鄉6間國中小最多，甚...

影／台南新化龍崎山區小黃公車上線 首用純電休旅車載客

台南市小黃公車今天前進新化、龍崎山區，還首次由「市區汽車客運」業者營運，首次亮相純電動國產7人座休旅車投入服務，要改善原...

鼓勵外送員減碳！台南補助購電動機車 秋冬再加碼補助月租費

為鼓勵外送員加入減碳行列，台南是6都中最早加碼補助外送員購買電動機車，並考量到外送員工作習性，首創在空品不良季期間提供月...

小東公宅租金比中央低？ 黃偉哲：會依台南自己的標準

台南市宜居小東公宅預計明年初完工，也是台南首案自建的公宅，有議員今質詢時，關心小東公宅進度及承租租金、對象，對此，市長黃...

揪愛心助弱勢 北台南家扶青皮椪柑義賣限量300箱

67歲「柑橘達人」伍國賢在台南東山種植橘子近50年，8年來每年捐贈青皮椪柑給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，累計迄今近200...

清潔隊颱風天值勤加1補1有譜？黃偉哲：會全面性考量

罕見「11月颱」康芮颱風恐不排除登陸台灣，清潔隊在颱風天因會出勤協助清運垃圾，相當辛苦，6都包含台北、桃園、台中及高雄等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。