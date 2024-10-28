快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

聽新聞
0:00 / 0:00

揪愛心助弱勢 北台南家扶青皮椪柑義賣限量300箱

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
東山農會果樹產銷班班長尤文政（右二）去年也加入愛心行列，今年再度捐出100箱。記者謝進盛／攝影
東山農會果樹產銷班班長尤文政（右二）去年也加入愛心行列，今年再度捐出100箱。記者謝進盛／攝影

67歲「柑橘達人」伍國賢在台南東山種植橘子近50年，8年來每年捐贈青皮椪柑給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，累計迄今近2000箱，今年雖然減產愛心不變，邀請各界善心人士一起來認購。

正是東山青皮椪柑上市，去年台南青皮椪柑種植面積約901公頃，面積約占全台18.1%，產量2萬3970公噸，居全台第三，今年粗估產量較去年略減約1至2成，預計採收可收成至下月底。

伍國賢長期在東山山區栽種約3.5公頃青皮椪柑，往年每分地可收成約5000台斤，今年下修僅4000台斤，他不以為意，持續愛心捐贈北台南家扶中心。東山農會果樹產銷班班長尤文政去年也加入愛心行列，今年捐出100箱。

北台南家扶中心今天上午舉辦青皮椪柑義賣記者會，北台南家扶中心主任李桂平頒贈感謝狀給此次捐贈椪柑果樹產銷班第58班及伍國賢，期待愛心行動可以獲得大家的響應及認同，民眾可以透過購買椪柑又同時作公益。

李桂平說，每年10、11月為東山白河一帶青皮椪柑生產季節，得力當地獨特地形天候，橘子不僅多汁且酸甜口感比例恰當，現正是品柑最佳時節，盼各界或企業能共同認購響應。這次義賣青皮椪柑共有兩款規格；果粒周徑25公分每箱400元、27公分每箱500元(每箱約10斤)，運費另計，歡迎各界善心者來電認購，洽詢電話(06）6324560。

台南東山青皮椪柑上市，北台南家扶中心今天上午舉辦青皮椪柑義賣記者會。記者謝進盛／攝影
台南東山青皮椪柑上市，北台南家扶中心今天上午舉辦青皮椪柑義賣記者會。記者謝進盛／攝影
正是東山青皮椪柑上市，今年估計減產1至2成，但品質佳。記者謝進盛／攝影
正是東山青皮椪柑上市，今年估計減產1至2成，但品質佳。記者謝進盛／攝影
北台南家扶這次義賣青皮椪柑共有兩款規格；果粒周徑25公分每箱400元、27公分每箱500元(每箱約10斤)，運費另計。記者謝進盛／攝影
北台南家扶這次義賣青皮椪柑共有兩款規格；果粒周徑25公分每箱400元、27公分每箱500元(每箱約10斤)，運費另計。記者謝進盛／攝影
67歲「柑橘達人」伍國賢（中）8年來累積捐贈青皮椪柑2000箱給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，北台南家扶中心李桂平（左）頒發感謝狀。記者謝進盛／攝影
67歲「柑橘達人」伍國賢（中）8年來累積捐贈青皮椪柑2000箱給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，北台南家扶中心李桂平（左）頒發感謝狀。記者謝進盛／攝影

台南 椪柑

延伸閱讀

超思版「橘子」？ 關鍵人秦語喬女吳諭非也滯日未歸

北檢今聲請延押柯文哲2個月 游淑慧曝1重要原因：與「橘子」有關

「橘子」許芷瑜現蹤大阪愛鄰？ 北巿議員洪健益爆料：疑有同伙

昔日受助兒搖身成為認養人 北台南家扶溫馨相見歡

相關新聞

嘉義中埔連10震 縣轄14國中小傳災情...部分教室暫無法使用

嘉義縣中埔鄉從昨天下午至今天凌晨連續10次地震，嘉義縣政府統計縣轄有14間國中小出現零星災情，以中埔鄉6間國中小最多，甚...

影／台南新化龍崎山區小黃公車上線 首用純電休旅車載客

台南市小黃公車今天前進新化、龍崎山區，還首次由「市區汽車客運」業者營運，首次亮相純電動國產7人座休旅車投入服務，要改善原...

鼓勵外送員減碳！台南補助購電動機車 秋冬再加碼補助月租費

為鼓勵外送員加入減碳行列，台南是6都中最早加碼補助外送員購買電動機車，並考量到外送員工作習性，首創在空品不良季期間提供月...

小東公宅租金比中央低？ 黃偉哲：會依台南自己的標準

台南市宜居小東公宅預計明年初完工，也是台南首案自建的公宅，有議員今質詢時，關心小東公宅進度及承租租金、對象，對此，市長黃...

揪愛心助弱勢 北台南家扶青皮椪柑義賣限量300箱

67歲「柑橘達人」伍國賢在台南東山種植橘子近50年，8年來每年捐贈青皮椪柑給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，累計迄今近200...

清潔隊颱風天值勤加1補1有譜？黃偉哲：會全面性考量

罕見「11月颱」康芮颱風恐不排除登陸台灣，清潔隊在颱風天因會出勤協助清運垃圾，相當辛苦，6都包含台北、桃園、台中及高雄等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。