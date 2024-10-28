揪愛心助弱勢 北台南家扶青皮椪柑義賣限量300箱

67歲「柑橘達人」伍國賢在台南東山種植橘子近50年，8年來每年捐贈青皮椪柑給北台南家扶中心義賣幫助弱勢，累計迄今近2000箱，今年雖然減產愛心不變，邀請各界善心人士一起來認購。

正是東山青皮椪柑上市，去年台南青皮椪柑種植面積約901公頃，面積約占全台18.1%，產量2萬3970公噸，居全台第三，今年粗估產量較去年略減約1至2成，預計採收可收成至下月底。

伍國賢長期在東山山區栽種約3.5公頃青皮椪柑，往年每分地可收成約5000台斤，今年下修僅4000台斤，他不以為意，持續愛心捐贈北台南家扶中心。東山農會果樹產銷班班長尤文政去年也加入愛心行列，今年捐出100箱。

北台南家扶中心今天上午舉辦青皮椪柑義賣記者會，北台南家扶中心主任李桂平頒贈感謝狀給此次捐贈椪柑果樹產銷班第58班及伍國賢，期待愛心行動可以獲得大家的響應及認同，民眾可以透過購買椪柑又同時作公益。