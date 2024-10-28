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嘉義中埔連10震 縣轄14國中小傳災情...部分教室暫無法使用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣中埔鄉從昨天下午至今天凌晨連續10次地震，嘉義縣政府統計縣轄有14間國中小出現零星災情，以中埔鄉6間國中小最多，甚至部分學校教室暫時無法使用，移至他處上課。中埔鄉有6村落發生災情，房屋受損有21戶，4人由中埔鄉公所安置。

嘉義縣中埔鄉昨天下午2點19分起陸續發生規模3以上地震，直至今天凌晨4點28分已累計有10次；今天縣府統計有14間國中小受到地震影響出現災情；據縣府統計至中午，中埔鄉受損的中小學有中埔、同仁、義仁、大有、和興等國小及中埔國中等6間學校，另外其他鄉鎮市包括民和國小（番路鄉）、祥和國小（朴子市）、仁和國小（梅山鄉）、東榮國小（民雄鄉）、成功國小（水上鄉）、忠和國中（水上鄉）、溪口國小（溪口鄉）、安東國小（太保市），大部分是教室輕鋼架天花板變形、水塔管線破裂、玻璃破裂、牆壁裂痕、磁磚凸起、掉落等零星災情，幸好未傳出人員傷亡。

縣府教育處長李美華表示，中埔國中有4間教室受損、 忠和國中也有1間教室，已將師生移至其他教室上課，教學並沒有受到影響。

另中埔鄉災情回報目前有龍門村、隆興村、裕民村、塩舘村、中埔村等村落，災情狀況有車輛遭壓損、房屋受損、圍牆倒塌等，共有活動中心受損2處（龍門村、塩舘村）、房屋受損21戶（以中埔村連棟13戶房屋受損最多），公所安置於邁阿密汽車旅館有4人。

嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義中埔鄉連10震，嘉義縣轄內有14間國中小傳零星災情，圖為中埔國中受損情形。圖／嘉義縣政府提供

中埔 房屋 教室

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