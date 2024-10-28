向台灣設計展致敬 南市7校展現美學創思力
台灣設計研究院主辦的「學美‧美學-校園美感設計實踐計畫」今在東區勝利國小發表典範案例，新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程，透過設計師與教育伙伴的跨域合作，將校園學習場所融入美感教育，融合設計思考理念，為校園注入美感新流。
教育局表示，適逢台灣設計展在台南展出，藉此舉辦這項美學活動。美學創思力是南市重要的教育政策，5年來已有7所學校參與「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，分別是新東國小、西港國中、勝利國小、新興國小、善化國中、左鎮國中和新化國小，各校都展現不同的主題設計，實踐美感行動，重新定義更具美感的學習空間。
教育局長鄭新輝說，今年與進學國小合作規畫教師專業成長空間，是全國首次獲得台灣設計院「縣市教師專業發展空間」補助縣市之一。「學美・美學計畫」仍持續推動，期待各校持續關注校園美感及實踐理念，讓學生沉浸富有藝術美感的場域與環境，在生活日常中延續美感教育的溫度。
勝利國小葉和源說，設計團隊進場將校園中早期的電腦教室打造成「創作討論室」與「媒體製作室」，使空間整體機能更趨專業，現在是全校使用率最高的教學空間。新東國小的「複合餐廳」不但保存了學校的歷史，改善校園環境問題，更能營造出別具風格的氛圍。
左鎮國中「藏寶圖・多工智慧基地」，將原有的教室以科技教育課程專題學習為為主軸，巧妙融合教學與收納，讓不同的教學與學習的行為都能在此靈活展開。新化國小則是共融學習的「盒樂教室Harmony Box」，以「多寶盒」概念規畫收納系統，藉由積木、大地遊戲等各種課程情境實踐「普特融合」，強化普通生及特教生共同遊戲讀書環境。
新興國小「階梯下的舞台」改造地下一樓開放空間，透過改善天花板並配置氣氛筒燈在有限資源下規畫適合表演及聚會的舞台。善化國中的「夢想階梯交誼廳」，由老舊階梯視聽教室改造，運用階梯打造自由利用的多層次平台，成為舒適空間。西港國中「榕樹下的圖書館」，改造閒置的視聽教室，並打開牆面，引進綠意與陽光，讓室外矗立50多年的老榕樹陪伴每一個西港孩子。
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