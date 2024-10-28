向台灣設計展致敬 南市7校展現美學創思力

台灣設計研究院主辦的「學美‧美學-校園美感設計實踐計畫」今在東區勝利國小發表典範案例，新東國小等7所示範學校，分享成功改造的實踐過程，透過設計師與教育伙伴的跨域合作，將校園學習場所融入美感教育，融合設計思考理念，為校園注入美感新流。

教育局表示，適逢台灣設計展在台南展出，藉此舉辦這項美學活動。美學創思力是南市重要的教育政策，5年來已有7所學校參與「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，分別是新東國小、西港國中、勝利國小、新興國小、善化國中、左鎮國中和新化國小，各校都展現不同的主題設計，實踐美感行動，重新定義更具美感的學習空間。

教育局長鄭新輝說，今年與進學國小合作規畫教師專業成長空間，是全國首次獲得台灣設計院「縣市教師專業發展空間」補助縣市之一。「學美・美學計畫」仍持續推動，期待各校持續關注校園美感及實踐理念，讓學生沉浸富有藝術美感的場域與環境，在生活日常中延續美感教育的溫度。

勝利國小葉和源說，設計團隊進場將校園中早期的電腦教室打造成「創作討論室」與「媒體製作室」，使空間整體機能更趨專業，現在是全校使用率最高的教學空間。新東國小的「複合餐廳」不但保存了學校的歷史，改善校園環境問題，更能營造出別具風格的氛圍。

左鎮國中「藏寶圖・多工智慧基地」，將原有的教室以科技教育課程專題學習為為主軸，巧妙融合教學與收納，讓不同的教學與學習的行為都能在此靈活展開。新化國小則是共融學習的「盒樂教室Harmony Box」，以「多寶盒」概念規畫收納系統，藉由積木、大地遊戲等各種課程情境實踐「普特融合」，強化普通生及特教生共同遊戲讀書環境。